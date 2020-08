Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Warner Bros. Interactive Entertainment avait prévu de travailler sur 2 projets, l’un pour Batman et l’autre pour Suicide Squad. Le premier a déjà été révélé et le second est très proche d’être présenté et ensuite nous vous dirons comment être parmi les premiers à découvrir les détails.

Warner Bros. a organisé une présentation spéciale pour fournir des détails sur les nouveaux projets liés à l’univers des super-héros DC Comics, appelée DC FanDome. Grâce à cet événement, les fans du monde entier ont pu découvrir des détails sur les films à venir, tels que la nouvelle production de The Suicide Squad et bientôt ils pourront voir un aperçu du jeu vidéo mettant en vedette ces méchants, Suicide Squad: Kill the Ligue de justice.

Dans le cas où vous l’avez manqué: le jeu Batman a déjà été révélé et aura un mode multijoueur en ligne.

Comment et où regarder la révélation du jeu Suicide Squad?

Bien que le DC FanDome soit lié au vaste univers des bandes dessinées DC, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les amateurs de jeux vidéo devraient également le voir, car, comme nous vous l’avons dit, le nouveau jeu Batman a été révélé là-bas et en quelques heures. Le titre de Rocksteady sera présent, axé sur Suicide Squad.

Si vous souhaitez faire partie de la révélation, vous devrez vous connecter à la première partie de DC FanDome, Hall of Heroes, qui se déroule ce samedi 22 août, il vous suffit d’aller sur la page officielle de l’événement et de jouer la transmission. Plus précisément, le premier regard sur Suicide Squad: Justice League sera présenté à 19h10 et la machine à sous durera 20 minutes, donc c’est assez de temps pour voir beaucoup de détails sur le jeu. Dans ce lien, vous pouvez en savoir plus sur la programmation DC FanDome.

Si vous ne pouvez pas le voir en direct, ne vous inquiétez pas, à LEVEL UP, nous aurons une couverture de l’événement.

Trouver: Injustice 3 sera-t-il révélé sur DC FanDome?

Attendez-vous ce titre? Qu’avez-vous pensé de la révélation de Batman: Gotham Knights? Dites le nous dans les commentaires.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.