La mise à jour Fortnite v13.40 est là et Véhicules ont finalement été ajoutés sur la carte.

Aux côtés de nouveaux véhicules, l’eau a été annulée autour de la carte montrant le château de corail précédemment caché et un nouveau défi astronaute.

Dans cette dernière mise à jour, une foule de nouveaux véhicules ont été ajoutés au mélange, aux côtés du Azote LTM. Dans ce document, vous devrez fournir des tarifs et gagner des étoiles avec votre équipe pour gagner – ou saboter d’autres équipes pour récupérer les leurs. Il sera disponible pour les solo, les duos et les trios, alors attrapez quelques amis et entrez.

Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur les véhicules.

Fortnite: comment conduire des voitures et des camions

Il y aura différents types de voitures disponibles, y compris des voitures de différentes tailles, des camions et des taxis. Quelques-uns ont été confirmés par Epic jusqu’à présent, notamment:

Voiture Whiplash

Camion garde-boue

Voiture courante

Camion OG Bear

Vous aurez besoin d’une source de de l’essence pour les alimenter, vous devrez donc visiter Les stations-service comme celui de Catty Corner. Les stations-service ont fait l’objet d’une refonte majeure et vous devrez faire le plein de carburant pendant que vous parcourez la carte.

Frapper des véhicules avec votre pioche ou leur tirer dessus ne semble pas leur causer une fuite de carburant, bien qu’ils finissent par exploser, alors faites attention. Les véhicules apparaîtront avec différents niveaux de carburant, il serait donc sage de tracer un cours plutôt que de conduire sans but et de gaspiller votre essence.

Chaque véhicule aura une valeur de santé spécifique, en fonction de sa taille, allant d’environ 800 points de vie à plus de 1200. Les véhicules plus gros ont plus de santé mais utiliseront beaucoup plus de carburant, vous devrez donc sacrifier la vitesse et la distance pour la puissance dans certains cas. .

Comme avec n’importe quel véhicule, percuter un autre joueur est garanti de faire des dégâts, donc il y en a au moins. Vous verrez une invite vers la gauche qui vous indique comment conduire et inverser la voiture et c’est assez simple, un peu comme diriger le bateau ou Choppa.

Fortnite: où trouver des véhicules

Les véhicules peuvent être trouvés partout sur la carte, mais à proximité emplacements nommés en particulier. Ils seront probablement à proximité des stations-service nouvelles et améliorées, qui deviendront probablement des endroits très fréquentés. On ne sait pas si les stations-service peuvent être détruites comme elles le feraient normalement, mais comme il faut quelques secondes pour remplir votre voiture, gardez un œil sur les adversaires.

Si vous avez manqué le début de la saison 3, vous pouvez consulter tous les changements de carte ici, ainsi que tous les défis Aquaman.

Vous pouvez également découvrir comment ouvrir le coffre-fort de Catty Corner, où trouver les requins butin, les chars de Deadpool et les gnomes à Homely Hills ici.

Voici où vous pouvez également trouver le Choppa et tous les anneaux flottants de Lazy Lake.