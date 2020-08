Avec la dernière mise à jour de GTA Online, Solomon Richards a une nouvelle mission pour les joueurs qui consiste à traquer une série d’accessoires de film de toute la carte GTA afin de gagner la tenue Space Interloper.

Certains de ces objets sont plus faciles à trouver que d’autres, mais il est indéniable: la quête serait beaucoup plus facile s’il y avait une simple liste d’emplacements que les joueurs pourraient utiliser dans leur chasse.

Heureusement, grâce à la puissance d’Internet, les fans ont déjà compilé une liste complète de tous les accessoires de cinéma cachés sur la carte GTA. Vous trouverez ci-dessous un guide partout où chercher pour terminer la mission d’accessoires de cinéma de Solomon.

Où trouver tous les accessoires de cinéma de Solomon dans GTA Online

Selon Redditor Mackofi, les accessoires de cinéma de Solomon se trouvent aux endroits suivants sur la carte GTA:

Salle arrière du club de strip-tease

Usine de confection de Lester (véhicule)

Rue du marché à côté du théâtre et du dépôt de bus (véhicule)

À gauche du bureau de Salomon en sortant (près d’une poubelle)

Près du bâtiment Epsilon (véhicule)

Camp cannibale

Paleto Bay (près de deux maisons achetables) (véhicule)

Tour de contrôle de Zancudo

Camp hippie extraterrestre

Maison derrière le club-house le moins cher

Toilettes du casino (celle de droite)

Certains de ces accessoires de cinéma peuvent être trouvés à l’air libre, tandis que beaucoup peuvent être trouvés dans de nombreux véhicules dispersés sur la carte GTA. Certains joueurs ont signalé que les accessoires du véhicule n’apparaissaient qu’à certains moments, donc si un objet n’est pas présent, cela vaut la peine de revenir pour vérifier plus tard.

Comment obtenir la tenue Space Interloper

Vous pouvez apporter les accessoires de cinéma à Solomon individuellement ou passer quelques heures à jouer à GTA Online, les collectionner tous en une seule fois et les lui présenter sous forme de collection complète.

Dans tous les cas, votre récompense sera la même: 50000 $ et la tenue très convoitée de Space Interloper.

C’est la récompense parfaite pour naviguer dans GTA Online si vous voulez ressembler à un extraterrestre vert, et un prix approprié pour votre travail de collecte d’une série d’accessoires de cinéma sur la carte.

