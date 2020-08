Le géant suédois du jeu Paradox Interactive a annoncé un chiffre d’affaires record pour le deuxième trimestre de cet exercice.

Dans son rapport aux investisseurs, la société a déclaré que les revenus avaient augmenté de 20 pour cent d’une année sur l’autre pour atteindre 464,9 millions de kr (46,5 millions de dollars), tandis que le bénéfice d’exploitation était passé à 199 millions de kr (19,9 millions de dollars).

Cette croissance est apparemment due aux extensions qu’elle a continué à publier, avec le lancement de nouveaux contenus pour Europa Universalis IV, Prison Architect et Age of Wonders: Planetfall pendant cette période. Le PDG Ebba Ljungerud (photo) dit également que la pandémie de coronavirus COVID-19 a également contribué à ses performances.

«Le COVID-19 a continué d’être un élément important pendant la période où nos employés travaillent à domicile depuis mars», a-t-elle déclaré.

«Au cours de la dernière partie de l’été, nous avons vu que la tendance positive que nous avons constatée en ce qui concerne l’augmentation du jeu a quelque peu diminué. Nous avons également remarqué un impact sur notre productivité avec le risque que principalement les titres de jeux qui n’ont pas encore été communiqués le soient. différé.

«En résumé, nous laissons derrière nous un trimestre aussi bien opérationnel que financier, avec des relations renforcées avec nos fantastiques fans. Grâce aux acquisitions et aux recrutements que nous avons effectués ces derniers mois, nous avons de nombreux nouveaux collègues à accueillir lorsque nos vacances d’été arrivent à un fin, ce que j’attends vraiment avec impatience. «

