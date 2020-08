La scène indépendante est en plein essor. Il n’y a plus rien pour voir le nombre de titres indépendants qui sortent chaque semaine dans le Nintendo eShop. Il est vrai qu’il existe de nombreux titres qui semblent ne pas avoir passé un filtre de qualité, ce que nous avons évoqué il y a quelque temps dans un article d’opinion. Cependant, il y a d’autres titres qui valent vraiment la peine d’être essayés, comme le jeu dont parle cette nouvelle: Linn: Path of Orchards.

Profitez des énigmes de Linn: Path of Orchards

Ce titre développé par CarbonFire Studio, a déjà été publié pour les appareils intelligents. Cependant, à partir de 14 août vous pouvez profiter de ses plateformes et puzzles sur Nintendo Switch pour un prix de 4,99 €. À Linn: Chemin des Vergers, vous accompagnerez Aban, un gardien de la nature, pour revitaliser le précieux Arbre de Lumière.

Un jeu de puzzle a rarement une histoire, et Linn: Path of Orchards la présentera. Comme nous l’avons mentionné, ce titre mêle énigmes et plateformes, avec un total de 56 niveaux à résoudre, accompagnés d’une bande-son très relaxante, idéale pour ce type de jeu. Une autre nouveauté est que Linn: Path of Orchards aura la possibilité de jouer via l’écran tactile de la Nintendo Switch, ce qui nous donne plus de variété de jeu. Et vous, allez-vous aider Aban dans son voyage?

