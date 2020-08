Peacock avance avec une programmation originale. L’émission MacGruber était en développement en janvier et maintenant, Peacock l’a ramassée pour la série.

La nouvelle sort du CTAM Summer Press Tour – qui remplace les TCA de cette saison en raison de la pandémie COVID-19. Peacock a commandé huit épisodes d’une demi-heure de la nouvelle série, qui mettra en vedette Will Forte. Forte écrira et produira exécutif, et il est rejoint par John Solomon et Jorma Taccone, et Taccone dirigera – il a également réalisé le film de 2010.

La série semble déjà être tout aussi ridicule et ridicule que le long métrage de 2010, car le synopsis officiel de la série est assez là-bas. « Après avoir pourri en prison pendant plus d’une décennie, le héros ultime et uber patriote américain MacGruber (Will Forte) est enfin libéré. ​​Sa mission: éliminer un mystérieux méchant de son passé – le brigadier commandant Enos Queeth. Avec le monde entier dans le réticule, MacGruber doit courir contre la montre pour vaincre les forces du mal – seulement pour découvrir que le mal … peut se cacher à l’intérieur. «

Le personnage de MacGruber est né d’un croquis sur Saturday Night Live de NBC. Forte a joué le personnage, qui était une parodie de la série télévisée d’action des années 80 MacGuyver. MacGruber est un agent spécial qui peut prendre des matériaux ordinaires et en faire quelque chose qui peut le sortir d’une situation délicate. Cependant, comme mentionné ci-dessus, ces articles peuvent parfois être aussi simples que de coller une tige de céleri entre vos fesses pour créer une distraction.