Par Cian Maher,

Dimanche 16 août 2020 21:56 GMT

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a récemment déclaré que Microsoft ne se souciait pas de vendre plus de consoles que Sony ou Nintendo.

Spencer a fait cette déclaration lors d’un épisode du podcast Animal Talking de Gary Whitta, que vous pouvez consulter dans la vidéo intégrée ci-dessous (elle est clairement séparée en chapitres, vous pouvez donc passer à la partie pertinente relativement facilement si vous n’avez pas assez de temps pour écoutez le tout – bien qu’il y ait aussi Lisa Loeb et Dylan Sprouse – oui, Zack de The Suite Life of Zack and Cody – dedans).

« Si [selling more consoles than Sony and Nintendo] était notre approche, nous ne mettions pas nos jeux sur PC », a déclaré Spencer. « Nous ne mettrions pas nos jeux sur Xbox One, nous ne ferions pas xCloud et n’autoriserions pas les gens à jouer à des jeux sur leur téléphone. »

« » Combien de consoles je vends par rapport au nombre de consoles vendues par une autre entreprise « , a-t-il ajouté. « Sony, Nintendo ou d’autres sociétés à l’époque, ce n’est pas notre approche. »

Spencer a poursuivi en disant que Microsoft tentait de créer des expériences autour des joueurs, ce qui explique des initiatives telles que Xbox Game Pass, xCloud et permettant aux gens d’accéder à des exclusivités de première partie via une gamme de plates-formes différentes. Pour être honnête, étant donné que Halo Infinite a été retardé jusqu’en 2021, il est devenu essentiel pour Microsoft de se pencher sur ses services, au lieu de se concentrer strictement sur le matériel sans son titre de lancement prévu.

Il convient également de noter qu’une variété de titres Xbox 360 précédemment retirés de la liste ont récemment réapparu sur le Microsoft Store, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour ceux qui s’intéressent à la compatibilité descendante de nouvelle génération – en particulier compte tenu de la polyvalence que Microsoft offre maintenant aux joueurs sur Xbox, PC et mobile. .

Sur cette note, la sortie PS5 de Sony devrait être le double de celle de Microsoft avec la Xbox Series X – bien que le patron de Valve, Gabe Newell, estime que cette dernière est meilleure.

La Xbox Series X sera lancée en novembre 2020, bien qu’il n’y ait pas encore de date concrète.

