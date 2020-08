Il y a quelques années, la soi-disant guerre des consoles est venue opposer certains utilisateurs en faveur d’une marque à des utilisateurs en faveur d’une autre console. Aujourd’hui, cela semble un peu stupide, même s’il y en a beaucoup qui, malgré le fait d’être en 2020, semblent encore dans cette «guerre des consoles». Cependant, la bonne chose qu’il existe plusieurs consoles sur le marché, c’est que les joueurs ont une grande variété, donc on gagne toujours, il faut donc être vigilant car à la fin de cette année, la PS5 et la Xbox seront lancées sur le marché. Série X.

« Nintendo a les premiers jeux de société avec le plus solide pedigree de l’industrie »

Le directeur de la marque Xbox, Phil Spencer, a toujours été un amoureux de Nintendo et l’a montré dans une interview au sein d’Animal Crossing. Oui oui, pendant que vous lisez. Scénariste hollywoodien et ancien journaliste de jeux vidéo, Gary Whitta a un « talk-show » à l’intérieur d’Animal Crossing appelé « Parler des animaux », dans lequel chaque semaine sur sa chaîne Twitch, il interviewe de grandes personnalités du jeu. Cette fois, c’était Phil Spencer, qui avait de bons mots pour le grand N.

… la chose pure qu’ils font chez Nintendo, c’est qu’ils pensent aux jeux, et ils considèrent leur matériel et leur plate-forme comme une chose, et ils construisent ces expériences, et je connais assez bien les équipes, et je pense de la façon dont ils celui qui peut créer une expérience Nintendo complète sur leurs appareils, et cette expérience est ce que je vois ici, entre mes mains, sur mon Switch, c’est Animal Crossing. De Switch, exécuter le jeu lui-même à la façon dont vous vous rendez sur l’île des autres …

Phil Spencer a eu de bons mots envers la société japonaise:

Dans le secteur du divertissement, vous savez, la plupart des choses ne réussissent pas énormément, donc il y aura toujours une surprise, mais Nintendo est juste maître dans ce qu’il fait, et je l’ai déjà dit, je pense qu’ils ont le première partie avec le plus fort pedigree, et ils sont un joyau pour nous dans l’industrie du jeu vidéo et quelque chose que nous devons protéger. Voir également

Comme on peut le voir, les propos de « Tito Phil » envers Nintendo sont très bons. En fait, elle a toujours eu une très bonne relation avec la société japonaise et dans cette interview, son admiration et son affection pour elle ont été vues.

