Le responsable de la Xbox a insisté pour que Microsoft parie sur les services du futur.

Comme vous le savez sûrement, Phil Spencer a assisté au dernier épisode de l’émission-débat de Gary Whitta sur Animal Crossing: New Horizons. Dans Parler des animaux, des célébrités et des personnes connues discutent avec l’écrivain de l’actualité. Nous vous avons déjà dit que dans le programme Spencer a reconnu que le retard de Halo Infinite était une nuisance, et maintenant nous vous apportons de nouvelles déclarations du patron de la Xbox.

Phil Spencer a clairement indiqué que la stratégie de Microsoft pour l’avenir est décoché du traditionnel et cela n’a rien à voir avec Sony ou Nintendo. «Combien de consoles est-ce que je vends par rapport à une autre entreprise? pas notre objectif« , a-t-il déclaré. Si quelqu’un a encore des doutes sur le fait que la stratégie des Américains va se concentrer sur les services, ces déclarations règlent la question.

Le leader de la Xbox a clairement indiqué que Microsoft souhaitait que l’expérience tourne autour à l’utilisateur, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous souhaitez consommer vos produits. «Je veux vivre une excellente expérience télévisuelle et je pense que la Xbox Series X va la livrer, et je suis extrêmement enthousiasmée par la gamme de jeux que nous créons, mais en étant membre Xbox maintenant fait une différence fondamentale par rapport à la guerre de console traditionnelle », a insisté Spencer.

Si la vente de consoles était notre objectif, nous ne mettrions pas nos jeux sur PC ou nous ne le ferions pas xCloudPhil Spencer« Si la vente de consoles était notre objectif, nous ne mettrions pas nos jeux sur PC ou sur Xbox One, nous ne ferions pas xCloud et nous n’autoriserions pas les gens à jouer sur leurs téléphones », a déclaré Phil Spencer. De plus, le PDG de Xbox a déclaré qu’il ne méprise pas l’approche des autres entreprises, mais a de nouveau souligné qu’est-ce qu’ils construisent le expérience autour du joueur. En passant, rappelez-vous que xCloud arrive sur Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre.

La vérité est que les paroles de Phil Spencer ne parviennent qu’à confirmer ce que nous voyons depuis des mois; la stratégie était totalement évidente. Bien que vendre des consoles ne soit pas la chose la plus importante pour Microsoft, nous restons dans l’attente de l’annonce de la date de lancement de la Xbox Series X et de son prix, et de la confirmation de l’existence de la Xbox Series S, quelque chose qui semble un secret de polichinelle, après la fuite du boitier du nouveau contrôleur confirmant la compatibilité avec la console.

Plus d’informations sur: GaryWhitta, Phil Spencer, Xbox, Xbox Series X, Microsoft et Animal Crossing: New Horizons.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["xseries"]).setTargeting("publisher", ["microsoft"]).setTargeting("genre", ["otros","hardware"]).setTargeting("game", ["xbox-series-x"]).setTargeting("url_sha1", "8c8b38e2fdf57d32d1ec78254367e5f937479651");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');