Par Rodolfo León

04.08.2020 à 12h55

Le gameplay de Halo infini cela donnait beaucoup de choses à dire et tout n’était pas forcément bon. Pour s’appeler « la console la plus puissante du marché », les fans de Xbox Series X Ils n’étaient certainement pas impressionnés par ce qui était montré, et il y avait un mème en particulier qui circulait sur les médias sociaux et les forums. Phil Spencer, chef Xbox, maintenant il est monté dans le train moqueur et a nommé Gross le Craig en tant que mascotte officielle de l’entreprise.

Au cas où tu ne sais pas, Gross le Craig est un ennemi malheureux de Halo infini qui a attiré l’attention de tous les internautes pour sa terrible apparence, car comme je l’ai déjà mentionné, tout le monde attendait beaucoup plus de Série X. Heureusement, Spencer il a pris les choses avec humour:

« Notre nouvelle mascotte officielle de la Xbox 🙂 J’adore la communauté et sa capacité à faire quelque chose d’amusant et à jouer avec. »

Même le directeur communautaire de Halo Infinite, Brian Jarrard, a confirmé que le nom officiel de cet ennemi était Craig Maintenant, mais verrons-nous autre chose dans le jeu complet? Une référence ou un œuf de Pâques? Pour l’instant on ne sait pas, donc on n’a plus rien à attendre pour le lancement de Halo infini plus tard cette année avec le Xbox Series X.

La source: Phil Spencer

