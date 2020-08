En partie une rumeur très forte, en partie l’envie des fans de profiter à nouveau de cette série… Depuis plusieurs mois maintenant, Pikmin 3 C’est l’un des sujets de discussion sur Internet. En jetant un coup d’œil à la longue liste de jeux Wii U qui ont été portés sur Nintendo Switch, nous nous sommes tous demandé quand nous verrions le retour des petits êtres créés par Miyamoto, même s’il s’agissait d’un portage du titre Wii U mentionné. Nintendo sort un lapin du chapeau haut de forme: Pikmin 3 Deluxe c’est une réalité et ça arrive bientôt à l’hybride de Nintendo.

Pikmin 3 Deluxe

Réputé comme Pikmin 3 DeluxeCe titre revient pour nous montrer l’aventure originale dans laquelle Alph, Brittany et Charlie font un atterrissage forcé sur la planète PNF-404. Une fois sur place, ils doivent utiliser l’adorable Pikmin pour surmonter tous les dangers de cette planète et en sortir vivants. Bien sûr, le titre comportera diverses nouveautés importantes.

Atterrir au # Pikmin3Deluxe, disponible du 10 au 30

pour #NintendoSwitch! Rejoignez un ami et vivez l’histoire principale du jeu en compagnie, et profitez d’un nouveau prologue et épilogue mettant en vedette Olimar et Luis. Réservez maintenant: https://t.co/wsEZbS63FT pic.twitter.com/Z0HK3aP7pP – Nintendo Espagne (@NintendoES) 5 août 2020

Voir également

Pikmin 3 Deluxe comprendra un mode coopératif pour 2 joueurs avec lesquels vous pouvez surmonter l’histoire ensemble; une nouveau prologue et épilogue (également pour jouer en mode coopératif) avec Olimar et Luis, les protagonistes des jeux précédents de la série; diverses améliorations du système de visée, de l’équilibre de l’ennemi et nouveaux modes de difficulté; le nouveau Piklopedia avec des informations sur chaque créature où nous pouvons obtenir des médailles; l’option appareil photo avec laquelle prendre toutes sortes de photographies; et les modes Bingo Battle et Quest avec tous les DLC du jeu original.

Il faudra encore attendre quelques mois, car Pikmin 3 Deluxe arrive sur Nintendo Switch sur 30 octobre prochain. Il est vrai que cela ne touche pas beaucoup avec Halloween, mais c’est certainement une belle aventure que vous aurez désormais l’occasion de vivre.

Source: communiqué de presse Nintendo

en relation