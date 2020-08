Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo a annoncé par surprise Pikmin 3 Deluxe, un remake du titre original Wii U pour Switch. La nouvelle a plu aux utilisateurs de la console hybride et aux fans de la franchise, mais un détail a généré de l’incertitude, du moins dans notre région.

Peu de temps après la révélation, le prix du jeu au Mexique a été annoncé et beaucoup ont été déçus. C’est alors que la discussion sur le prix des titres Nintendo a commencé, en particulier ses ports pour Switch.

Beaucoup ont fait valoir que la version Wii U avait un prix plus abordable. Malheureusement, il y a de mauvaises nouvelles également pour les propriétaires de ladite console qui n’ont pas pu profiter de cet épisode. Ce qui se passe, c’est que Nintendo a supprimé Pikmin 3 de l’eShop Wii U après avoir révélé le port pour Switch.

Pikmin 3 ne peut plus être acheté sur le Wii U eShop

Divers utilisateurs ont signalé que Pikmin 3 avait disparu de l’eShop Wii U peu de temps après que Nintendo ait révélé Pikmin 3 Deluxe pour Switch. Comme vous pouvez l’imaginer, la nouvelle n’a pas été bien accueillie par les joueurs pour diverses raisons.

Malgré son échec commercial, de nombreux joueurs continuent de profiter et d’acquérir des titres sur Wii U. Ainsi, certains de ses utilisateurs ont été contrariés d’apprendre qu’ils ne pourraient plus acheter le jeu, du moins pas au format numérique.

Une autre raison est le prix accessible que Pikmin 3 avait dans l’eShop, car il était offert en échange de seulement 19,99 $ USD. De son côté, Pikmin 3 Deluxe sera vendu dans le magasin Switch en échange de 59,99 $ USD.

Ce n’est pas la première fois que quelque chose de similaire se produit avec la création d’un port pour la console hybride. La même chose s’est produite avec Donkey Kong Country: Tropical Freeze. On ne sait pas si Pikmin 3 reviendra dans la boutique Wii U par la suite, mais il existe une telle possibilité.

Nous vous rappelons que Pikmin 3 Deluxe sera plus qu’un simple port, car il inclura des améliorations et du nouveau contenu. De plus, le titre de Switch arrivera avec tout le contenu DLC inclus et un mode coopératif pour jusqu’à 2 joueurs.

Pikmin 3 Deluxe arrivera sur Nintendo Switch le 30 octobre. Visitez ce lien pour plus de nouvelles liées à ce lancement.

