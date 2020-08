Sur ce Save State, Persia parle de l’arrivée de Pikmin 3 sur la Nintendo Switch. Il comprendra tous les DLC et même de nouvelles missions de prologue et d’épilogue avec les capitaines Olimar et Louie. Il y aura également de nouveaux niveaux de difficulté et une Piklopedia qui vous donnera plus d’informations sur les créatures que vous rencontrez. Le jeu sera également entièrement disponible pour jouer en coopération.

Capcom a annoncé que cinq nouveaux personnages sont en route pour la dernière saison de Street Fighter V. Dan et Rose, vus pour la dernière fois dans Street Fighter IV, ont été les premiers à être révélés. Oro, qui était jouable pour la dernière fois dans Street Fighter III était le troisième personnage confirmé pour faire un retour. Akira Kazama des écoles rivales a été annoncée, et elle a un lien avec Sakura et s’intégrera donc parfaitement dans l’équipage de Street Fighter. Le cinquième et dernier personnage n’a pas encore été annoncé, mais la feuille de route de la saison 5 montre que de nouvelles scènes, de nouveaux costumes et d’autres révélations se produiront au cours de l’année prochaine.

Xbox Live Gold est là pour rester, après que des rumeurs suggérant qu’il serait interrompu aient été clarifiées par Microsoft. Un changement de nom dans le contrat des services Xbox a été effectué pour distinguer la différence entre les services Xbox Live sous-jacents et Xbox Live Gold. Pour le moment, il n’est pas prévu de changer Xbox Live Gold. Un autre livestream de Microsoft est prévu ce mois-ci et peut contenir plus d’informations sur ce que nous verrons ensuite.

Notre campagne de dons Play For All est toujours en cours et vous pouvez toujours contribuer en visitant store.gamespot.com et en achetant des produits dont les bénéfices iront directement aux efforts de Black Lives Matter et Covid 19 Relief.

Ceci est votre état de sauvegarde pour le mercredi 5 août.