Un accord sur les Blu-Rays 4K de John Wick, les 5 packs de masques de Tie Bar, un accord sur un bâton de combat, des serviettes de toilette pour 30 $, et plus encore sont quelques-unes des meilleures offres de dimanche.

Offre sponsorisée: 65% de rabais sur les montures d’objectif de prescription de base * | GlassesUSA | Code promo KINJA65

50% de réduction sur les verres bloquant la lumière bleue | GlassesUSA | Code promo BLEU50

25% de rabais sur les marques de créateurs | GlassesUSA | Code promo EXCLUSIF25

Maintenant que nous sommes chez nous tout le temps et que nous perdons lentement l’esprit, il est essentiel, plus que jamais, de commencer à prendre notre vision au sérieux. Je veux dire, sans la bonne paire de lunettes, comment allez-vous enfin regarder en frénésie l’intégralité des Sopranos au cours des prochaines semaines – sans surcharger vos rétines? Comment allez-vous voir confortablement chaque pixel lumineux bleu ciel de votre île dans Animal Crossing: New Horizons?

Vous allez avoir besoin d’une nouvelle paire de montures de prescription pour 65% de réduction, et nous allons vous la donner, gracieuseté de GlassesUSA. Maintenant. Prendre un moment. Trouvez votre prochaine paire de lunettes, regardez le prix et réduisez-le de deux tiers. Maintenant, vérifiez et entrez le code promo KINJA65et ajoutez des lentilles bloquant la lumière bleue pendant que vous y êtes, pour 50% de moins avec le code BLEU50. Que vous regardiez Good Screen ou Bad Screen, vos yeux vous remercieront pour la couche de protection supplémentaire. Vous n’avez même pas nécessairement besoin d’une ordonnance.

Pour adoucir encore davantage l’affaire, GlassesUSA offre aux lecteurs de Kinja Deals une réduction de 25% sur les marques de créateurs telles que Ray-Ban, Oakley, Muse x Hilary Duff, etc. Déposez simplement le code promo EXCLUSIF25 à la caisse et regardez les chiffres diminuer. Quels que soient vos standards, vous trouverez forcément une nouvelle paire d’yeux qui vous convient. Sinon, il y a une garantie de remboursement à 100% sur TOUTES les commandes de GlassesUSA. Avant de vérifier avec une nouvelle paire de cadres, cependant, je vous recommande de télécharger une photo de vous-même et de les essayer sur votre visage virtuel – une chose réelle que vous pouvez sur ce site Web.

* Cadres étiquetés Premium et Sale exclus.

Photo: Gabe Carey

Une chose que j’ai apprise sur moi-même au cours du grand été de l’isolement social est que je suis absolument un Drone Guy maintenant. Que ce soit pour prendre des photos d’une vue aérienne ou parce que j’ai juste envie de jouer avec un quadricoptère en dehors de jeux vidéo comme Watch Dogs 2 et Forza Horizon 4, piloter le DJI Mavic Air 2 dans la cour de mes parents et le propulser accidentellement dans la maison de leur voisin est un de mes souvenirs préférés cet été. Mais ce n’est rien sans les accessoires que j’ai eu le plaisir de tester chez Moment.

Et parce que tout le monde devrait leur donner une chance, Moment réduit de 15% les prix de tous les accessoires de drone sur leur boutique en ligne en utilisant notre code promotionnel exclusif MomentDrones. Pendant une durée limitée, vous pouvez associer votre drone – y compris mais sans s’y limiter entièrement le Mavic Air 2 – avec un étui de transport rigide, des filtres d’objectif ND et Cine CPL variables, des plates-formes d’atterrissage, etc. à un prix considérable. Vos photos ne seront plus jamais submergées par la lumière du soleil indésirable, et votre drone lui-même ne subira plus de dommages en atterrissant sur un terrain accidenté et en voyageant sans protection.

J’ai soudain besoin d’une nouvelle barrette d’alimentation protégée contre les surtensions. Mon appareil actuel n’a tout simplement pas assez de prises. Cette barrette d’alimentation à 25 $ d’Anker dispose de 12 (!) Prises, ainsi que de trois ports USB C pour charger rapidement vos appareils. Bien sûr, il dispose également d’une protection contre les surtensions, comme toute bonne barrette d’alimentation devrait. Vraiment, que dire de plus?

25 $

D'Amazon

5895 achetés par les lecteurs

Vous avez un iPhone 8 qui approche de la retraite? L’iPhone 11 représente la troisième génération dans le nouveau langage de conception d’Apple, et la plupart des problèmes matériels et logiciels majeurs associés à cette transition ont été résolus à ce jour. C’est le téléphone idéal pour une mise à niveau à long terme.

Écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 poucesRésistant à l’eau et à la poussière (2 mètres pendant 30 minutes maximum, IP68) Système à deux caméras avec caméras Ultra Wide et Wide 12MP; Mode nuit, mode Portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 ips Caméra frontale TrueDepth 12MP avec mode Portrait, vidéo 4K et Slo-MoFace ID pour une authentification sécurisée et puce Apple PayA13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération Compatible avec la charge rapide Charge sans fil iOS 13 avec mode sombre, de nouveaux outils d’édition de photos et de vidéos, et de toutes nouvelles fonctionnalités de confidentialité

Que vous soyez avec Verizon ou que vous envisagiez de faire le changement, vous pouvez économiser jusqu’à 125 $ sur votre achat d’un iPhone 11 chez Best Buy lorsque vous l’activez sur le transporteur Big Red, ce qui ramène votre prix de départ à 575 $ ou 24 $ par mois. pendant 24 mois. Cette offre s’étend à la fois à l’iPhone 11 Pro (900 $ ou 37 $ par mois) et à l’iPhone 11 Pro Max (1000 $ ou 42 $ par mois). Chaque achat comprend quatre mois d’Apple Music et d’Apple News.

Mieux encore, Best Buy peut vous aider à activer l’appareil en magasin avec des précautions de sécurité pour éviter la propagation de, eh bien, vous savez. Si cela ne vous convient pas, ils seront également ravis de vous guider tout au long du processus par téléphone.

Parmi les nombreux problèmes de la quarantaine, faire du travail lorsque vos chiots commencent à aboyer à chaque fois qu’il y a une livraison en est certainement un. Même si vos livraisons sont limitées à des livraisons hebdomadaires d’épicerie et à des plats à emporter occasionnels, parfois même les perturbations sonores les plus mineures peuvent vous faire sortir de votre rythme. Il est peut-être trop tard pour apprendre à votre vieux chien à cesser de japper sur les voisins, mais vous pouvez certainement utiliser une paire d’écouteurs antibruit qui couvrira la symphonie de hurlements qui accompagne vos livraisons de colis. À l’heure actuelle, les écouteurs à réduction de bruit WH-XB900N de Sony sont de 72 $ de réduction chez Best Buy, ce qui les ramène à 178 $. Ce n’est toujours pas bon marché, mais pour le prix, ils offrent une excellente qualité sonore et une suppression du bruit passable.

Graphique: Gabe Carey

Pour ceux qui ne sont pas au courant, TCL fabrique des écouteurs maintenant – et non seulement ils fabriquent des écouteurs, mais ils en font de très bons pour les auditeurs de musique à petit budget. Pour une durée limitée, vous pouvez les essayer par vous-même pour moins de 60 $, pour la toute première fois. Ainsi, que la suppression active du bruit ou une conception étanche à la transpiration et à l’eau figure sur votre liste de contrôle d’achat audio, les critiques ne jurent que par la qualité sonore des deux modèles, même si la qualité du matériel lui-même laisse à désirer.

Définissez des attentes réalistes compte tenu du prix et vous serez impressionné par les haut-parleurs de 32 mm sur les boîtiers supra-auriculaires et le panneau acoustique professionnel sur les véritables écouteurs sans fil. À 24 $ de moins que le prix demandé à l’origine, cela vaut vraiment le coup. Utilisez simplement le code promotionnel exclusif Kinja Deals TCLKINJA à la caisse pour l’une de ces bonnes affaires.

56 $

Depuis amazonUtilisez le code TCLKINJA

12 achetés par les lecteurs

56 $

Depuis amazonUtilisez le code TCLKINJA

13 achetés par les lecteurs

Ainsi, vous avez enfin mis la main sur un nouveau commutateur. Génial! Vous avez le choix entre des tonnes d’excellents jeux, quelle que soit votre préférence. Mais si vous préférez télécharger vos jeux plutôt que d’acquérir de nouvelles cartes de jeu, vous aurez besoin d’une bonne quantité de stockage. Une carte microSD de 128 Go n’est pas la plus grande que vous puissiez obtenir, mais elle contiendra de nombreux jeux, et ils ne sont pas trop chers non plus. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir une carte microSD de 128 Go de SanDisk pour 28 $ chez Newegg dès maintenant. Allez-y, choisissez-en un et commencez à choisir vos jeux pendant que vous attendez.

La quarantaine a été un moyen amusant d’en savoir plus sur ceux qui vous entourent. Par exemple, j’ai appris que le routeur de mes parents est un maître pour faire tomber la balle une fois que vous êtes au-delà du salon. Lorsque vous travaillez à distance et que vous essayez de suivre vos collègues à chaque appel, cela peut être frustrant. Un routeur puissant peut vous aider, et ils ne vous coûteront pas toujours le prix fort. Le routeur Nighthawk A6X de Netgear offre un signal allant jusqu’à 2 000 pieds carrés, avec des vitesses adaptées pour Zoomin ’et Streamin’. En règle générale, cela vous coûterait environ 300 $, mais pour le moment, il est descendu à 240 $ sur Amazon.

240 $

D'Amazon

6 achetés par les lecteurs

Graphique: Gabe Carey

Avant de commencer à travailler pour des sites de vente, j’étais un réviseur de matériel technique à la fois en freelance et à plein temps. En tant que tel, cela peut surprendre les lecteurs de Kinja Deals que l’une de mes critiques préférées que j’ai pu écrire soit le Razer Wolverine Ultimate, un contrôleur Xbox tiers sous-estimé que j’utilise encore de temps en temps à ce jour.

Réduit de 30 $ sur Amazon aujourd’hui, le Wolverine Ultimate se sentira comme chez lui pour les joueurs sur PC qui cherchent à déménager dans le salon (une chose que je vous recommande vivement de faire) en raison de ses boutons de visage cliquables en forme de souris. Le contrôleur Raiju Mobile de Razer est également en vente à 33% de réduction, un excellent ajout à votre smartphone, surtout si vous êtes un fervent e-thlete Fortnite ou PUBG. Pour une expérience de jeu mobile inspirée de Joy-Con, pensez à acheter un Razer Junglecat pour 10 $ de moins. Et oui, les inconditionnels du jeu de combat, Atrox, la clé de combat Xbox One de Razer, sont réduits de 15%.

Il y a quelque chose pour tout le monde dans le gadget de jeu Razer Gold Box d’aujourd’hui, mais cela ne durera pas longtemps, si les précédentes offres Amazon en sont une indication.

170 $

D'Amazon

1 acheté par les lecteurs

90 $

D'Amazon

7 achetés par les lecteurs

100 $

D'Amazon

3 achetés par les lecteurs

130 $

D'Amazon

63 achetés par les lecteurs

Maintenant que vous avez acheté des jeux de combat, il est temps d’améliorer votre jeu avec un bâton de combat! Les bâtons de combat peuvent être assez intimidants … et chers! Mais, le Mayflash F300 est un excellent bâton de combat pour le joueur de jeu de combat débutant. C’est moins cher que beaucoup d’autres clés à seulement 55 $, et il peut se connecter à toutes vos consoles et PC modernes. Les critiques suggèrent également qu’il s’agit d’un bâton de haute qualité qui durera un certain temps, ce qui est un gros problème avec ces contrôleurs. Alors qu’est-ce que tu attends? Prenez-en un et apprenez quelques combattants pour pouvoir battre la concurrence.

55 $

D'Amazon

42 achetés par les lecteurs

Pensiez-vous que je plaisantais en parlant de jeux de combat tout le week-end? Vous aviez tort, alors! Tekken 7 sur PS4 ne coûte que 12 $ – attendez, attendez. Est-ce que c’est Noctis? De Final Fantasy XV? Pourquoi? Je pensais que Soulcalibur était la série avec les croisements étranges … et Geralt était plus ou moins une chaussure pour Soulcalibur VI alors …

Enfin, de toute façon, Noctis est là, je suppose. Et un tas d’autres personnages aussi! Tekken 7 a également eu des nouvelles vendredi soir, avec la saison 4 apportant des ajustements d’équilibre à tous les personnages, et un nouveau personnage qui n’a pas encore été révélé. Pourquoi ne pas en prendre une copie et vous préparer pour la nouvelle mise à jour? Peut-être pouvez-vous me dire la raison pour laquelle ils ont invoqué Noctis pour être là.

12 $

D'Amazon

56 achetés par les lecteurs

Bonne nouvelle, fans de jeux de combat – hier soir, le flux de la table ronde des éditeurs de jeux de combat au Japon a eu lieu, et il y avait toutes sortes d’annonces amusantes pour les jeux de combat à venir et déjà sortis. Je vais donc écrire sur les jeux de combat ce week-end. Traitez-le … en achetant des jeux géniaux! Prenez, par exemple, Soulcalibur VI, que vous pouvez récupérer pour 19 $ sur PlayStation 4, ou 16 $ sur Xbox One. Le dernier personnage DLC, Setsuna, a été annoncé, et elle sortira ce mardi! Juste à temps pour qu’Amazon vous expédie le jeu.

Sérieusement, cependant, Soulcalibur VI est un excellent jeu, et moins de 20 $ est un excellent prix. Vous devrez acheter le Season Pass sur la plate-forme numérique de votre choix, mais en économisant autant avec le jeu de base, l’achat du Season Pass est beaucoup plus facile à avaler.

16 $

D'Amazon

62 achetés par les lecteurs

19 $

D'Amazon

346 achetés par les lecteurs

Beau et noble Captain America. Rendez votre maison un peu plus patriotique avec le beau cul de Steven Grant Rogers. En ce moment, économisez 50 $ sur cette recréation magnifiquement produite de Endgame. Il s’agissait d’une série limitée et est une pièce officielle avec un certificat d’authenticité. Il a été sculpté par Jorge Santos Souza et il mesure douze pouces de hauteur. Il est numéroté à la main et est livré dans sa propre boîte de protection magnifiquement conçue. Saluez un vrai héros américain, peu importe où vous le gardez.

Livraison gratuite sur cet article et livraison sous une semaine.

100 $

D'Amazon

10 achetés par les lecteurs

Je suis un grand fan de Skottie Young. J’ai régulièrement acheté son travail au fil des ans, en particulier sa belle variante de couverture. Cette figurine absolument adorable de Black Panther est inspirée de son Black Panther Vol. Couverture 6 # 1. Skottie a transformé le dur T’Challa en un chaton câlin et nous adorons ça.

Cette statue mesure quatre pouces de haut et a été sculptée par Gentle Giant Studios. Il est officiellement autorisé par Marvel. Le cadeau idéal pour donner à un copain l’ambiance chaleureuse de Wakanda et faire honneur à sa maison.

Livraison gratuite à ce sujet pour une livraison d’une semaine.

34 $

D'Amazon

19 achetés par les lecteurs

Ne soyez pas égoïste. Partagez ce dîner au poulet avec une paire de nouvelles poupées Funko Pop inspirées de certains des modèles de personnages emblématiques de PUBG. Celui que tout le monde aime – le travailleur de cabine mécontent avec un four EZ Bake sur la tête – n’est que de 5 $ chez Amazon pour le moment.

Vous pouvez également inviter le survivant de Sanhok en vacances, avec la chemise hawaïenne au fromage qui vous a fait repérer pendant que vous essayiez de vous cacher au Camp Bravo jusqu’à ce que vous atteigniez une des dix premières situations. Bloke a tiré son pistolet pour tester la chute de balle et nous a tous tués! Un garçon dense, il l’est. Il est à juste titre plus cher à 7 $.

5 $

D'Amazon

71 achetés par les lecteurs

7 $

D'Amazon

14 achetés par les lecteurs

Arrêtez de gaspiller de l’argent avec de vieilles piles alcalines que vous finirez par jeter et prenez des packs rechargeables pour votre Xbox One. Cet ensemble Beboncool a deux batteries et leur chargeur, et il tombe à 17 $ sur Amazon.

Les batteries ont une capacité de 2550 mAh, ce qui devrait vous permettre de jouer plus de 15 heures, et il ne faut que quelques heures pour les recharger une fois qu’elles sont épuisées. C’est mon alternative préférée aux kits plug-and-play, car cela signifie que je n’ai jamais à rester attaché à la boîte.

17 $

D'Amazon

175 achetés par les lecteurs

Qui n’a pas besoin de plus de serviettes? Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec certains extras. Aujourd’hui, sur Amazon, vous pouvez obtenir un ensemble de 6 serviettes de bain pour 30 $. C’est deux serviettes de grande taille, deux linges à main et deux débarbouillettes. Soigné!

Aussi en vente sont ces deux paquets de serviettes de plage pour 39 $. Vous n’allez peut-être pas à la plage cette année, mais combien de fois avez-vous pensé que vous aviez une serviette de plage et le jour où vous ne l’aviez pas et deviez payer une tonne dans un magasin de plage pour une? Ne laissez plus jamais cela se produire! Aussi avec deux d’entre eux, vous en avez un pour vous allonger et un pour vous sécher!

38 $

30 $

D'Amazon

4 achetés par les lecteurs

Trouvez-vous vos barbecues manquants? Eh bien, si vous n’avez pas les bons outils pour le travail, vous vous préparez à échouer! SideDeal a tout ce qu’il vous faut, car pour aujourd’hui seulement, vous pouvez obtenir cet ensemble de grillades super utile en quatre pièces pour seulement 12 $.

Qu’y a-t-il exactement dans cet ensemble? Eh bien, il y a une paire de pinces, un équipement de cuisson classique. Le pinceau à badigeonner est là aussi, ce qui vous aidera à enrober uniformément votre viande de sauce. C’est une brosse en silicone, ce qui facilite grandement le nettoyage. L’ensemble est également livré avec une grille (griller plus à la fois!), Et enfin, un dôme en métal qui peut garder les aliments couverts et chauds.

Dans l’ensemble, c’est une très bonne affaire, alors prenez un ensemble avant que tout ne se vende!

Parfois, vous avez juste … besoin de serrer quelque chose. Une pince est l’un de ces outils dont vous ne réalisez pas avoir besoin avant d’en avoir VRAIMENT besoin, mais soyez prêt avec la pince à angle droit pratique de Tacklife, qui ne coûte que 16 $ si vous utilisez du code 7FRDS982 à la caisse.

Cette pince est très utile si vous construisez ou réparez des meubles et que vous avez besoin que les choses restent en place pendant que la colle se fixe ou que vous les percez ensemble. Si vous faites beaucoup de projets de bricolage ou de rénovation, vous voudrez cela dans votre arsenal! Le code ne fonctionne que jusqu’au 6 août ou jusqu’à ce qu’il soit épuisé, alors prenez-en un avant qu’il ne soit trop tard!

16 $

Depuis amazonUtilisez le code 7FRDS982

479 achetés par les lecteurs

Cette offre a été initialement publiée par Elizabeth Henges le 07/05/2020 et mise à jour par Elizabeth Henges avec de nouvelles informations le 08/02/2020.

Comme je l’ai dit dans une coopérative précédente, je suis à la recherche de mon premier aspirateur sans fil. Donc, même si je ne peux pas garantir moi-même le Dyson V7 Origin, des rumeurs suggèrent que c’est l’une des meilleures options (faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires), et Dyson fabrique généralement des produits de haute qualité, ce qui rend cette affaire difficile à réaliser. ignorer: Newegg vend l’aspirateur sans fil Dyson V7 Fluffy pour 200 $.

Ce vide se situe actuellement à un peu moins de 300 $ (278 $ sur Newegg), et le prix catalogue sur Amazon est de 330 $. Pourtant, vous économisez plus de 100 $ par rapport à Amazon. Avec un bac de 0,14 gallon et 75% de puissance de barre de brosse en plus que son prédécesseur, le Dyson V6, vous obtiendrez la capacité et les performances de certains aspirateurs filaires appropriés sans aucune des limitations. Mieux encore, la tête est interchangeable, elle peut donc servir d’aspirateur de voiture ou d’aspirateur à main traditionnel si nécessaire.

Cet accord a été initialement publié par Gabe Carey le 10/06/2020 et mis à jour par Jordan McMahon avec de nouvelles informations le 31/07/2020.

Cuisinart Ensemble de 10 couteaux en faux marbre | 24 $ | MatinSauver

Ce paquet de 24 $ de cinq couteaux Cuisinart élégants peut être le vôtre chez MorningSave dès aujourd’hui. Dotés de poignées en faux marbre, ces couteaux ont des lames en acier inoxydable avec revêtement en céramique pour empêcher les aliments de coller, de sorte que les lasagnes que vous essayez de couper ne deviennent pas une soupe de nouilles au fromage. Voici l’ensemble complet de couteaux que vous obtiendrez dans l’ensemble, y compris leurs revêtements:

1 couteau de chef de 8 « 1 x 8 » couteau à trancher 1 x 7 « Santoku 1 x 5 » couteau utilitaire dentelé 1 x 3,5 « couteau d’office

Il n’ya aucune excuse –porter un masque! Portez-en juste un. Ce n’est pas à débattre et ce n’est pas sorcier non plus. Si vous avez besoin d’un peu plus pour renforcer la collection, afin que vous en ayez assez entre les brassées de lessive, The Tie Bar propose cinq paquets de masques en coton pour seulement 30 $ en ce moment!

Le Tie Bar propose également toute une gamme, avec toutes sortes de forfaits qui correspondent à votre tenue de bureau. Soit dit en passant, vous devriez porter un masque si vous êtes également malade «normal». Soyez courtois. Il y a aussi un ensemble de masques plutôt colorés!

Oh et lavez-vous les mains pendant que vous y êtes.

Si vous ne l’avez pas remarqué, je ne peux pas obtenir assez des ventes impressionnantes de JACHS NY. Cette semaine pourrait être la meilleure vente de toutes, car je ne peux pas résister à un bon Henley. Vous n’avez pas à résister non plus, car si vous utilisez du code HNLY à la caisse, vous bénéficierez de 60% de réduction sur ces chemises. Certains d’entre eux sont aussi bas que 15 $!

Alors, quel style allez-vous saisir? Je suis moi-même un Henley à manches longues. Ce n’est pas le meilleur pour l’été, mais bon, certains de ces Henleys à manches longues coûtent 15 $, et pourquoi ne pas faire le plein? Si vous voulez quelque chose à porter maintenant, JACHS NY est là pour vous. Alors faites le plein et ayez une chemise polyvalente disponible quand vous en avez besoin!

Bien que ce produit s’adresse aux femmes, il n’y a aucune bonne raison pour que quiconque ne puisse pas prendre un flacon de gaz poivré. C’est une protection non létale contre les faiblesses de l’humanité, et il ne coûte que 11 $ pour acheter un porte-clés Mace contenant jusqu’à 20 éclats de la substance poivrée. Le spray atteint également 12 pieds, ce qui devrait être amplement suffisant pour envoyer votre agresseur au sol en pleurant comme un bébé.

11 $

D'Amazon

30 achetés par les lecteurs

En tant que fille d’un certain âge, j’ai grandi à l’apogée de Juicy. J’ai eu plusieurs de leurs parfums au fil des ans et je dois vous dire qu’ils produisent encore de beaux parfums. À partir de maintenant jusqu’à la mi-août, bénéficiez de 15% de réduction sur l’ensemble de votre commande et bénéficiez de la livraison gratuite avec le code LUXE15.

Je dirai personnellement que j’aime toujours beaucoup la ligne I am Juicy. Avec des notes de fruits de la passion, de gardénia et de cachemire, il a un air de sophistication et de jeu. Vous ne pouvez pas non plus vous tromper avec Viva La Juicy Pink. C’est le jasmin, la fuschia et la vanille pour libérer l’héritière qui sommeille en vous. Il a une odeur super discrète mais vraiment douce. Mais ce ne sont pas tous des parfums, il y a aussi beaucoup de maquillage à choisir dans cette entreprise très girly mais adorable et séduisante. Le parfum classique ne se démode jamais, nous sommes cependant reconnaissants aux survêtements avec des mots sur les fesses.

Cette offre est valable jusqu’au 15 août et tout est livré gratuitement avec le code.

Préparez toute la famille Disney, même si vous ne vous rendez pas dans les parcs de sitôt. Les t-shirts pour adultes sont à seulement 12 $ et les enfants à 8 $. Il s’agit d’une vente de chemises tueur de la maison de la souris et cette offre dure jusqu’à dimanche soir.

Ces t-shirts all-over qui sont une collaboration avec Cakeworthy commencent vraiment à grandir sur moi. Ce Stitch est incroyablement adorable avec ce petit monstre partout. Mais comme je l’ai dit, beaucoup de choix pour les garçons, les filles, la maman et le papa. C’est un excellent rapport qualité-prix pour ceux-ci et vous envisagez une réduction de 50% ou plus dans certains cas. Si vous voyez quelque chose que vous aimez, accrochez-le rapidement. Les tailles vont vite.

Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 75 $ et la vente se termine le 2 août.

Je pense avoir mis en évidence le fait que je m’aime certains films d’action, et la série John Wick est comme le bon vin du genre. Bien sûr, vous ne buvez pas de bon vin dans une tasse à café, alors profitez de ces films de la meilleure façon possible avec la mise à niveau 4K. Best Buy a John Wick et John Wick Chapter 2 en 4K pour 15 $, et le dernier film, John Wick Chapter 3: Parabellum, pour 18 $. Agréable!

Désormais, si vous ne manquez qu’un ou deux films John Wick 4K, il est préférable de les acheter séparément. Mais si vous manquez les trois, le pack John Wick Chapitres 1-3 est fait pour vous. C’est moins cher que les trois séparément! Mais pas moins cher que de simplement remplir le trou en forme de taureau de votre collection. Saisissez la meilleure offre pour vous!

Vous en avez assez des mêmes vieux plats, mais vous n’êtes pas encore à l’aise pour aller au restaurant? Ce mois-ci, vous pouvez économiser gros sur certains livres de cuisine sélectionnés dans la boutique de livres électroniques d’Amazon et trouver de l’inspiration. Il y a quelques bons choix ici, comme Saveur: The New Comfort Food, un livre de cuisine de plats réconfortants du monde entier. Il y aura certainement de nouvelles recettes à essayer, et ce n’est que 3 $! Si vous êtes plus intéressé par les boissons, The Coffee Dictionary ressemble à un excellent cours intensif sur l’une des boissons les plus populaires. C’est aussi 3 $!

Vous avez jusqu’à la fin du mois pour récupérer ces livres, mais pourquoi ne pas commencer votre nouveau voyage culinaire aujourd’hui? N’oubliez pas que Kindle propose également une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour rendre ces recettes encore plus faciles à trouver et à utiliser le moment venu.

270 $

D'Amazon

15 achetés par les lecteurs

Il est un peu moins cher de pré-commander Ghost in the Shell en 4K Ultra HD sur Blu-Ray, maintenant à seulement 18 $ sur les étagères numériques d’Amazon. C’est la meilleure fidélité dans laquelle cet anime classique a été offert, et il est livré avec une copie numérique, vous n’aurez donc même pas à risquer de gâcher votre précieux disque et le magnifique étui dans lequel il est livré. Attendez-le avec impatience le 8 septembre.

18 $

D'Amazon

149 achetés par les lecteurs

Besoin de quelque chose de nouveau à regarder? Qui n’aime pas les bons films de Tarantino? (Note de l’auteur: ce n’est pas une invitation à me dire à quel point vous détestez Tarantino.) Amazon offre 50% de réduction sur certains titres d’action, et l’un de ces titres est The Hateful Eight. C’est juste 7 $ pour le Blu-Ray, ce qui est moins de 1 $ par … haine … ou quelque chose comme ça. Si vous préférez une copie numérique, ce n’est que 7 $ sur Amazon Video. Ironiquement, la copie DVD uniquement est plus chère, et le Blu-Ray est livré avec un DVD, vous pourriez donc aussi bien obtenir cette copie!

On ne sait pas combien de temps durera cette offre Gold Box, alors saisissez-la avant qu’il ne soit trop tard!

7 $

D'Amazon

226 achetés par les lecteurs

Les vrais se souviendront de mon examen de la caméra de bord Vava 4K il y a quelques mois lorsque je l’ai utilisé pour documenter une ville autrefois désolée de New York au début de la pandémie COVID-19. Maintenant que le trafic a repris, rechercher une caméra de tableau de bord appropriée est un investissement judicieux. Non seulement c’est un très mauvais moment pour s’inquiéter des réclamations d’assurance automobile, surtout si vous êtes accusé à tort d’être en faute, mais prendre des photos panoramiques sur la route est l’une des rares choses que vous pouvez faire à l’extérieur cet été.

La caméra de tableau de bord Vava 4K, l’une des meilleures pour le travail, est de 10% sur Amazon (aucun code promotionnel nécessaire) et sur le site Vava en utilisant le code promotionnel SUMMERCAM. Quelle que soit votre préférence d’achat, ne manquez pas une réduction de 20 $ sur la caméra de bord que j’ai appelée «un produit unique dans une catégorie pleine de clones indiscernables». En raison de son accent sur la photographie embarquée plutôt que sur la sécurité seule, cette caméra présente un attrait plus large – en tant qu’outil artistique – au-delà de la protection contre les risques et de la surveillance des biens.

180 $

D'Amazon

8 achetés par les lecteurs

Que vous coupiez beaucoup de fruits et de légumes ou que vous stockiez des restes, les contenants de conservation des aliments sont aux cuisines ce que l’eau est à l’anatomie humaine. Si le vôtre s’use, ce prix de 25 $ pour 16 conteneurs sur Amazon est idéal. Allant de 12 oz à 35 oz, ces conteneurs sont livrés avec des couvercles faciles à enclencher qui gardent tout hermétique pour une fraîcheur maximale.

25 $

D'Amazon

67 achetés par les lecteurs

Vous avez peut-être vu notre accessoire de cache-cou autour de chacune des pages de magasin dédiées de nos sites sœurs, mais pour une durée limitée seulement, nous remettons chacun d’eux de 10% et faisons don d’un pourcentage des ventes à des organisations caritatives comme The National Black Justice Coalition. , Le projet Okra et le projet Trevor. Soutenez vos sites préférés et gardez votre visage couvert tout en redonnant à une cause bienveillante.

Que vous souhaitiez montrer votre appréciation pour l’excellente couverture des jeux de Kotaku ou les reportages méticuleux (et parfois hilarants) de Jezebel sur des problèmes importants pour les femmes, vous avez maintenant la possibilité de le faire pour seulement 19 $. Une partie des bénéfices sera reversée respectivement à Trans Lifeline et The Okra Project. Chaque guêtre est lavable et réutilisable et peut également être utilisée comme bandeau, bandana, bracelet, cache-cou, etc.

Voici un aperçu complet de nos écrans faciaux de marque, ainsi que les noms des organismes de bienfaisance impliqués.

Si vous avez déjà eu le désir ardent d’amener votre mère à essayer le cannabidiol (CBD), avons-nous la bonne affaire pour vous. Pendant un temps limité, Sunday Scaries offre aux mamans et à tous ceux qui ont une maman 33% de réduction sur leur forfait «Supermom», ramenant le prix final à 149 $, plus la livraison gratuite. Un jour normal, ce pack – qui comprend des bonbons sucrés au CBD infusés de vitamines, des bonbons végétaliens aigres et non pas une mais DEUX teintures d’huile de CBD – coûterait 225 $ à votre mère. Mais parce que nous l’aimons (et vous, si vous êtes la mère qui lit ceci), nous réduisons une réduction pour vous apporter un soulagement indispensable. Après avoir passé des mois à travailler à la maison et à prendre soin des enfants, personne ne le mérite plus que vous ou votre Supermom.

Nos nouveaux amis de Honey Adult Play ont leur solde d’été en cours pendant un jour de plus. Jusqu’à demain soir, bénéficiez de 35% de réduction sur votre panier avec le code ÉTÉ. Et ils ont toute une gamme de goodies en fonction de vos besoins et désirs.

Leur vendeur numéro un est le papillon vibrant Jubilee qui ne coûtera que 45 $ après la réduction. Le vibromasseur papillon portable Allure (34 $) est un autre favori de la société et idéal pour les couples. Et la baguette Honey de la société (49 $) est toute nouvelle et devient déjà un favori des fans.

Livraison gratuite sur les commandes de plus de 59 $, plus un échantillon gratuit de cinq packs de lubrifiant aqua. Cette vente se déroule jusqu’au 31 juillet.

Si vous manquez la vente, n’ayez crainte! Nous avons une offre exclusive avec Honey pour vous faire économiser 20% sur vos commandes pour le reste de l’année. Utilisez notre code KINJA à partir de maintenant jusqu’au 31 décembre à chaque fois que vous visitez nos copains espiègles.

Vous recherchez la pièce parfaite à ajouter à votre spa à domicile? Eh bien, SideDeal l’a pour seulement 69 $. Ce masseur de pieds Shiatsu Prospera est le soulagement dont vos pieds rêvent. Si vous ne pouvez pas obtenir cette pédicure et ce masseur de pieds là où vous vivez ou si vous n’êtes tout simplement pas prêt à aller dans votre salon habituel, cette offre est faite pour vous.

Ce massage léger et ergonomique est conçu pour vous détendre et vous apporter l’ambiance du spa dans le confort de votre humble demeure. Le pétrissage Shiatsu est un niveau professionnel de massage des tissus profonds. Il aide à lutter contre le stress, la fatigue, la douleur et l’anxiété. Vous avez mérité une bonne journée de soins et de confort dans votre propre maison pour le faire encore mieux. Ce masseur dispose de trois programmes automatiques, de deux réglages d’intensité, d’une option pour la chaleur et il est facile à utiliser. Pas mal pour un article de qualité sur lequel vous économisez 81 $.

Si vous avez déjà lu quelques-uns de nos articles sur SideDeal et que vous aimez ce que vous avez vu, ils proposent des frais mensuels de 5 $ pour bénéficier de la livraison gratuite sur toutes vos commandes, quel qu’en soit le nombre. Sinon, c’est un tarif fixe de 8 $.

Ce n’est pas une vente comme une vente d’été, et du moins dans le monde de la mode décontractée pour hommes, Huckberry a tendance à accueillir certains des meilleurs. Cette année, le détaillant de vêtements basé à New York présente ses 60 meilleures offres, notamment les baskets tout-terrain Adidas Bounce Hiker GTX, les baskets Seavees Legend et les slips Hawthorne, les chemises Flint et Tinder, les chinos Relwen, les bottes Astorflex et tout un enfer. beaucoup plus. Achetez la vente complète ici et citez vos favoris dans les commentaires ci-dessous. Nous aurons un aperçu complet dans l’édition de demain des meilleures ventes de Huckberry, mais en attendant, vous ne pouvez pas vous tromper avec quoi que ce soit sur cette liste.

S’il y a une chose que j’ai apprise en travaillant pour ce site Web, c’est que tout le monde aime se masturber et trouver une bonne affaire. Aujourd’hui, Ella Paradis a combiné les deux, réduisant le prix du vibrateur Better Love Better Touch de 69% (sympa). En appuyant sur un seul bouton, vous atteindrez cet orgasme sans tracas. Parfait pour les moments sexy en quarantaine, cette ambiance est approuvée pour une utilisation avec des lubrifiants à base d’eau et, selon la description, «est facile à nettoyer avec du savon et de l’eau». Pour une baise libre sans tracas, choisissez-en une pour vous-même pendant 44 $ de réduction.

Vous tous, laissez-moi vous dire: j’ai vu des vidéos désagréables de personnes méchantes crachant sur les visages d’autres personnes. Si vous êtes particulièrement vulnérable et que vous avez affaire à des hordes de personnes au quotidien, envisagez d’acheter ce pack de dix écrans faciaux pour seulement 25 $. Des bretelles élastiques se connectent à une bande de mousse qui le maintient à l’aise sur votre front. Ces boucliers sont également sans latex ni fibre de verre. MorningSave les a dans des tailles conçues pour les adultes et les enfants.

Les Ring Pops sont toujours mon achat d’impulsion préféré à la pharmacie. Je vais mettre une bague sur tout ça, ils sont savoureux et nostalgiques. Économisez 8 $ sur cet énorme sac de 50 Ring Pops et passez le reste de l’été à sucer avec style.

Ils sont emballés individuellement afin que vous puissiez les partager ou les emporter avec vous où que vous alliez. J’avais l’habitude de les emmener au cinéma. :: shreds tear :: Les cinq saveurs classiques sont également dans le sac: cerise, fraise, pastèque, framboise bleue et explosion de baies. J’aime vraiment le fait que les instructions qu’ils ont énumérées sont «parfaites pour les fêtes virtuelles». Dans quelle époque vivons-nous? Mais je veux dire à quelle fréquence portez-vous un énorme bijou comestible? Ça a l’air mignon, c’est génial.

Livraison gratuite en un jour pour les membres Prime.

14 $

D'Amazon

191 achetés par les lecteurs

C’est en fait appelé Mysophobie si nous voulons être scientifiques à ce sujet. Mais aucun d’entre nous n’est plus conscient de ce que nous touchons ou ne voulons pas toucher, nous laver les mains et utiliser régulièrement du désinfectant pour les mains. Ce ne sont pas de mauvaises choses. MorningSave veut aller plus loin avec 70% de réduction sur ces outils de trousseau sans contact.

Maintenant que vous maîtrisez le fait de ne pas toucher votre visage, ces porte-clés peuvent vous aider à ne rien toucher d’autre. Le métal antimicrobien tue les bactéries pour aider à garder vos mains plus propres. Pensez simplement à tout ce que vous avez à toucher: crochets de porte, claviers à la caisse, boutons d’ascenseur et tout ce qui est dégoûtant à la station-service. Ce petit outil pratique est maintenant votre sauveur. Il est assez petit pour avoir dans votre poche, donc aucune excuse pour ne pas l’apporter avec vous. Il fonctionne également comme un ouvre-bouteille, ce qui est une fonctionnalité supplémentaire intéressante. Obtenez ce pack de deux pour seulement 15 $ et partagez-en un avec un ami.

Si vous avez déjà lu quelques-uns de nos articles sur MorningSave et que vous aimez ce que vous avez vu, ils offrent des frais mensuels de 5 $ pour bénéficier de la livraison gratuite sur toutes vos commandes, quel qu’en soit le nombre. Sinon, c’est un tarif fixe de 8 $.

Vous cherchez un nouveau RPG à essayer? The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III a un public passionné qui ne jure que par ce RPG au tour par tour. Avec un monde rempli de traditions riches et de personnages profonds, vous pouvez acheter l’édition extracurriculaire sur Amazon pour 42 $. Sur Nintendo Switch, ce package comprend un artbook de 20 pages, une autre illustration de couverture, une carte lenticulaire animée et plus d’une douzaine d’éléments DLC. La version PS4 de la sortie spéciale s’appelle Early Enrollment Edition, et les gens qui achètent celle-ci seront pour une bande-son au lieu de la carte artistique et du DLC.

Maintenant diplômé de l’Académie militaire de Thors, Rean est devenu instructeur au Campus de la branche de Thors, une académie nouvellement ouverte qui se retrouve rapidement propulsée sur la scène nationale. C’est ici qu’il prend la tête d’une toute nouvelle Classe VII et doit guider une nouvelle génération de héros dans un avenir inconnu. Bien que tout soit calme maintenant, l’infâme organisation Ouroboros continue de tisser un complot sombre qui pourrait engloutir tout le continent dans la guerre … ou peut-être quelque chose d’encore plus sinistre. Trails of Cold Steel III invite les joueurs dans un monde plein d’intrigues et d’excitation qui se prépare depuis des années. Ils se lanceront dans une tournée éclair à travers les terres inédites de la campagne érbonienne récemment agrandie, et rencontreront de nouveaux visages ainsi que de vieux amis familiers aux fans de la série. À la manière des sentiers, l’histoire profonde et engageante se marie à une incroyable distribution de personnages et à un système de combat raffiné au fil des décennies de construction de monde RPG innovante.

42 $

D'Amazon

54 achetés par les lecteurs

42 $

D'Amazon

37 achetés par les lecteurs

J’ai l’un des boîtiers d’interrupteurs FunLab et je l’adore. Ils sont bien faits, protègent magnifiquement mon Switch Lite et le gardent sans rayures. Cet adorable Tom Nook n’est pas différent et aujourd’hui, il est de 2 $.

Ces étuis sont destinés au Switch Lite et sont fabriqués à partir de cuir PU à deux couches. Ils sont durables et brillamment imprimés et de couleurs vives. Celui de Tom Nook est légèrement augmenté avec son joli visage d’escroc. La doublure à l’intérieur est douce pour garder votre appareil sain et sauf. Il a cinq emplacements pour les cartes de jeu qui les garderont à l’abri de la poussière. Il se ferme facilement avec deux boutons-pression magnétiques et reste fermé. Cet étui n’est pas volumineux et peut être jeté dans votre sac à main ou votre sac à dos. Ou alors, utilisez-le comme votre sac à main, ce que j’ai fait. Look Tom est peut-être un escroc, mais cette jolie mallette de transport est l’accessoire dont vous avez besoin pour être le maire le plus élégant de toutes les îles. Aucun navet requis.

Livraison gratuite en deux jours pour les membres Prime.

17 $

D'Amazon

31 achetés par les lecteurs

Personne n’aime son fournisseur d’accès Internet (FAI), alors pourquoi voudriez-vous que les mêmes personnes qui étranglent votre connexion lorsque vous téléchargez trop de jeux sur Steam fouillent dans votre historique de navigation? Nous disons cela depuis un certain temps maintenant, mais vos données personnelles doivent rester privées et un VPN est la meilleure étape vers le maintien de l’anonymat en ligne.

Bien que je recommande de mettre en favoris et d’acheter nos offres VPN chaque semaine ou de consulter notre liste des meilleurs VPN du marché, organisée par les commentateurs, j’ai découvert ce matin que vous pouvez gagner 2 ans de VyprVPN pour 60 USD, soit 2,50 USD par mois – une offre compétitive juste surévaluer l’accès Internet privé préféré des lecteurs par une marge étroite.

Pour ce faible coût, Vypr prend en charge cinq connexions à la fois, plus de 70 emplacements de serveurs dans le monde, des applications sur un certain nombre d’appareils et le protocole Chameleon, qui affirme «vaincre le blocage VPN pour contourner la censure restrictive». Rejoignez dès aujourd’hui la lutte contre la surveillance des entreprises.

Bientôt, vous roulerez à vos voyages de vélo de montagne comme Jay du bas du pâté de maisons avec le boombox hurlant sur ses épaules. Le Tribit StormBox Micro est un haut-parleur Bluetooth ultra portable qui se clipse sur votre vélo, sac à dos ou tout autre objet qui joue bien avec des clips. C’est 20% de réduction chez Amazon en ce moment, ou 45 $ si vous n’êtes intéressé que par les totaux.

Il est doté de puissants haut-parleurs alimentés par la technologie XBass et d’un amplificateur TI, et avec une portée de 100 pieds, vous n’avez pas besoin d’être très proche de votre smartphone pour garder le signal fort. La StormBox Micro est parfaite pour les aventures en extérieur avec sa résistance à l’eau et à la poussière IP67 et une autonomie de 8 heures, et pour encore plus de puissance, vous pouvez en prendre deux et les coupler en mode stéréo.

45 $

D'Amazon

56 achetés par les lecteurs