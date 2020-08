Visite de Mario Kart continue avec sa tournée estivale d’événements thématiques, en sortant un nouveau toutes les deux semaines environ, avec de nouveaux personnages, véhicules, skins et / ou circuits. Après le beach man qui est le plus typique de cette époque, le Wild West Tour, axé sur les cowboys et la soi-disant ruée vers l’or, a suivi, et maintenant c’est au tour du Pirate Tour, qui porte tout ce qui touche au drapeau (pirate). histoires typiques de corsaires et de boucaniers lors de leurs expéditions à travers les sept mers à la recherche de navires innocents à attaquer. Dans celui-ci, une fois de plus nous aurons l’occasion de mettre la main sur quelques nouvelles dans le temps limité que dure cet événement, rien que pour le fait d’y participer. On voit donc dans la bande-annonce partagée par le profil dédié au jeu pour mobile, via le réseau social blue bird, que le Circuit de la forteresse dirigeable Mario Kart DS, plus une peau de pirate pour Bowsy, le véhicule Pirate Sushi Ship, un parapente en forme de voiles de bateau et le Personnages du roi Bob Omb de Super Mario 64 parmi d’autres titres où il est apparu plus sporadiquement et Roi boo, mais pas dans sa version habituelle de la saga Luigi’s Mansion mais avec l’apparence que l’on pouvait voir dans Super Mario Sunshine (est-ce quelque chose qui peut être considéré comme un signe de quelque chose à venir ou encore une fois est-ce un simple hasard?).

Il est temps pour le Pirate Tour! Le cours DS Airship Fortress fait ses débuts dans Mario Kart Tour. C’est loin de cette forteresse flottante, alors assurez-vous de garder le cap! Suivez le lien pour plus de vidéos #MarioKartTour! Https: //t.co/vuBd79V3pU pic.twitter.com/raG3ke4Fsb – Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 12 août 2020

Donc, de la 12 août Ce nouvel événement de deux semaines commence, où tout le monde peut participer gratuitement. Courage!

