Maintenant le remaster de Le merveilleux 101 est arrivé sur le Switch et diverses autres plates-formes, y a-t-il une chance d’une suite?

Selon le producteur de PlatinumGames Atsushi Inaba et le réalisateur Hideki Kamiya, la société est toujours ouverte à l’idée, mais comme toute suite, elle devrait être « plus grande et meilleure » que le jeu original. Kamiya admet même que la simple pensée d’un suivi lui fait peur.

Voici les réponses complètes des deux personnes interrogées sur la possibilité d’une suite par GameXplain:

Atsushi Inaba: Il n’y a jamais eu un moment où j’ai pensé que je ne voulais pas faire une suite à ce jeu. Si vous voulez faire une suite, vous devez toujours le faire plus grand et mieux, et pouvons-nous? Nous pensons qu’il y a beaucoup de contenu et beaucoup de qualité dans l’original. En ce moment, nous pensons que ce serait bien si le jour venait où nous le pourrions, mais ce serait un défi.

Hideki Kamiya: Quand j’ai créé des jeux dans le passé, j’ai eu tendance à régler le volume du jeu, la portée du jeu pour dire dix, puis au fur et à mesure que le temps passe par le développement, dix devient un onze, devient un douze, devient un treize, devient un quatorze … Je pense que c’est comme ça que nous sommes allés avec Wonderful 101, et j’ai l’impression que Inaba-san dit, nous devrions, vous savez, aller plus gros et mieux pour le tour suivant. Donc, quand je pense au mot suite, et que je pense à la taille avec laquelle nous nous sommes retrouvés, avec l’original, cela me fait un peu peur si nous pouvions passer cet obstacle original que nous nous sommes fixé.

Plus tôt cette année, une question similaire a été posée au couple et a déclaré qu’il serait heureux de l’examiner si les fans soutenaient le remaster. Aimeriez-vous voir The Wonderful 101 obtenir une suite un jour? Partagez vos pensées ci-dessous.