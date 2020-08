La quatrième journée des Playoffs de la Call of Duty League a vu deux matchs des gagnants et des perdants. Si vous avez manqué une action, voici un récapitulatif de chaque match.

London Royal Ravens 3-1 Paris Legion

Les Royal Ravens de Londres remportent la bataille pour l’Europe et éliminent la Légion de Paris des championnats de la Ligue Call of Duty 2020. La carte 1 a vu Londres jouer un manuel Gun Runner Hardpoint pour se classer 250-211. Bradley «Wuskin» Marshall a réalisé 32 attaques décisives et a terminé la carte avec un 1,60 K / D. Wuskin est essentiel au succès de Londres et il est apparu sur la carte 1.

La carte 2 n’était pas différente puisque Londres a réalisé une autre performance exceptionnelle en gagnant 6-2 sur Arklov Peak Search and Destroy. Ce fut une solide performance globale des Ravens car chaque joueur a réalisé un 1,00 K / D ou plus. Matthew «Skrapz» Marshall a cependant fait les gros jeux en inscrivant un 4,00 K / D avec un score de 8-2.

La Légion de Paris a continué à dominer en Domination en remportant 187-112, mais leur succès n’a pas duré longtemps car Londres est revenu à la forme gagnante avec une carte 250-128 4. C’était un Rammaza Hardpoint exceptionnel de Londres et cela les a vus continuer à COD Champs tout en éliminant la Légion de Paris.

Statistiques notables

Plus de victimes: Seany – 79

K / D le plus élevé: Wuskin – 1,32

La plupart des victoires 1vX: N / A

Temps de montée moyen le plus élevé: Dylan – 99,5 s

OpTic Gaming Los Angeles 3-0 Minnesota Rokkr

OpTic Gaming Los Angeles a pris une avance de 1-0 dans la série après une victoire 250-244 sur Azhir Cave Hardpoint. C’était l’un des meilleurs matchs Hardpoint de l’année et il est presque tombé au chronomètre du match où il aurait été le premier à le faire. Cependant, OGLA a clôturé de justesse le match après avoir enchaîné plusieurs collines pour faire un retour incroyable. Kenny «Kuavo» Williams a été le MVP du premier match en réussissant 45 attaques décisives avec un 1,18 K / D.

La carte 2 était dominante d’OpTic Gaming puisqu’ils ont gagné 6-1. Encore une fois, Kenny a été incroyable en mettant en place un 12,00 K / D battant le record du meilleur K / D dans un match de recherche et de destruction. Cependant, Thomas « TJHaly » Haly a également très bien joué avec le tireur d’élite obtenant de précieux choix au début des tours.

Enfin, OGLA a clôturé la série 3-0 avec une victoire de 161-147 Hackney Yard Domination. C’est la troisième fois qu’OpTic Gaming a 3-0’d Minnesota Rokkr cette saison et cela signifie que les Minnesota Rokkr terminent leur saison avec des pertes dans leurs 10 dernières séries.

Statistiques notables

Plus de victimes: Kenny – 79

K / D le plus élevé: Kenny – 1,41

La plupart des victoires 1vX: N / A

Temps de montée moyen le plus élevé: Drazah – 103s

Atlanta FaZe 3-2 Chicago Huntsmen

Dans le match le plus attendu de la nuit, les Atlanta FaZe ont affronté les Chicago Huntsmen. Ce fut une série extrêmement va-et-vient avec des équipes échangeant des coups dans chaque carte, mais c’est le FaZe d’Atlanta qui est arrivé en tête. La carte 1 a vu FaZe aller 1-0 après un 250-177 Rammaza Hardpoint. C’était une démonstration brillante de la puissance de massacre de FaZe car leur K / D le plus bas sur cette carte était de 1,14.

La carte 2 a vu les Chicago Huntsmen revenir avec la glace pour clôturer au tour 11 en remportant l’Arklov Peak SnD 6-5 et en égalant la série. Après cela, il y a eu Gun Runner Domination et dans un autre match serré, les FaZe d’Atlanta ont repris leur avance après une victoire de 167-150. La carte 4 a été excellente de la part des Huntsmen et en particulier de Seth «Scump» Abner alors qu’il a perdu 30 attaques décisives et a terminé avec un 1,67 K / D pour fermer la carte 250-196 et forcer un match cinq.

Le cinquième match a été aussi dramatique que quiconque aurait pu le souhaiter, les Huntsmen de Chicago remportant plusieurs tours à cause d’un déficit de joueurs. Mais le plus gros tour a été repris par MajorManiak alors qu’il a battu trois joueurs de Chicago au tour 9 pour mettre FaZe en avance de 5-4. Cela leur a permis de gagner la carte 6-4 et de gagner leur place dans les finales des gagnants pour un montant garanti de 600 000 $. Les Chicago Huntsmen sont maintenant à Losers Semi.

Statistiques notables

Plus de victimes: aBeZy – 90

K / D le plus élevé: aBeZy & Priestahh – 1,18

La plupart des victoires 1vX: Cellium et Envoy – 1

Temps de montée moyen le plus élevé: Scump – 74s

Dallas Empire 3-2 Toronto Ultra

L’Empire de Dallas a démarré en force avec une victoire dominante de 250-182 sur Azhir Cave Hardpoint, une carte sur laquelle ils avaient auparavant un dossier de 0-6. Sur la carte 1, tous les joueurs du fusil d’assaut de l’Empire de Dallas ont tué plus de 30 victimes, montrant à quel point le M4 peut être dominant sur Azhir Cave. Cependant, le Toronto Ultra a rapidement réagi dans le Search and Destroy où ils ont gagné 6-4 et ont continué leur élan dans la Domination pour une courte victoire 158-155.

Dallas Empire n’était pas heureux d’être 2-1 dans la série et a apparemment basculé un interrupteur alors qu’il augmentait le rythme pour détruire complètement Toronto sur Gun Runner Hardpoint. Leur victoire 250-107 est l’une des plus dominantes de l’année et c’est Ian «Crimsix» Porter qui mène la charge avec 32 attaques décisives et un 1,88 K / D dans la carte 4.

La série est allée à un cinquième match et cela n’a pas duré longtemps non plus puisque Dallas Empire l’a clôturée 6-2 pour prendre la série 3-2. Dans la série, aucun joueur de Dallas n’a réalisé moins de 80 éliminations au total. Cela prouve que Dallas doit surclasser pour gagner gros. Nous avons vu comment ils luttent s’ils ne surpassent pas et la carte 4 est un excellent exemple de sous-utilisation pure de l’Empire. Dallas affrontera désormais Atlanta FaZe dans les finales des gagnants tandis que Toronto a été assommé par Losers Semi.

Statistiques notables

Plus de victimes: Cammy et Clayster – 90

K / D le plus élevé: Clayster – 1,25

La plupart des victoires 1vX: Huke, iLLeY et Methodz – 1

Temps de montée moyen le plus élevé: iLLeY – 84,5 s

Les Playoffs de la Call of Duty League se terminent ce soir avec les Subliners de New York affrontant les Royal Ravens de Londres et OpTic Gaming affrontant les Florida Mutineers. Mais ce n’est pas la fin, la CDL revient samedi prochain pour le week-end de championnat.