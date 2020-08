Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le 28 septembre, les utilisateurs de PC et mobiles pourront officiellement commencer leur aventure dans le monde de Genshin Impact, un RPG gratuit développé par la société chinoise miHoyo, qui a attiré l’attention non seulement pour sa similitude avec Zelda. : Breath of the Wild, mais en raison du caractère ambitieux de sa proposition, d’autant plus que c’est un jeu qui peut être obtenu gratuitement. Eh bien, les records pour être parmi les premiers à jouer ce titre ont commencé il y a quelques jours et ils ont déjà atteint des chiffres impressionnants.

A travers une publication sur son compte Twitter officiel, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a révélé que l’inscription pour être parmi les premiers à jouer à Genshin Impact sur PC, iOS et Android a été un succès et a dépassé les 10 millions de personnes intéressées. . Selon les informations, la Chine est le marché avec le plus grand intérêt pour le jeu et ce n’est pas pour moins, car comme le souligne Ahmad, la société miHoyo s’est bâtie une bonne réputation en proposant des titres de haute qualité sur les téléphones mobiles et cela les a amenés à partir. publie en outre son premier jeu pour consoles et PC.

De même, l’analyste évoque que Genshin Impact est le projet le plus ambitieux de l’entreprise chinoise et que plus de 300 créatifs ont travaillé sur le titre qui est présumé, il disposait d’un budget proche de 100 millions de dollars.

Il s’agit du jeu le plus ambitieux du développeur chinois Mihoyo à ce jour. Connus pour leurs jeux mobiles de haute qualité, c’est la première fois qu’ils lancent un titre sur PC et console également. Plus de 300 personnes ont travaillé sur le jeu pendant 4 ans et le budget total serait d’environ 100 millions de dollars. – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 19 août 2020

Qu’est-ce que Genshin Impact?

Genshin Impact est un RPG d’action en monde ouvert en ligne gratuit avec un style d’art de bande dessinée et inspiré par Zelda: Breath of the Wild. Vous y vivrez des aventures sans fin dans le conteneur appelé Teyvat, composé de 7 grandes villes et de toutes sortes de colonies dans son espace ouvert. Selon les développeurs, le jeu est prévu pour répondre aux besoins de chaque joueur, afin qu’il puisse être joué seul ou à plusieurs, en plus de sa conception de missions et d’objectifs qui vous permettent de le consommer petit à petit ou de vous perdre complètement dans ce grand monde.

Genshin Impact fera ses débuts sur PC et téléphones mobiles et devrait faire ses débuts sur PS4 et Nintendo Switch peu de temps après.

Chez LEVEL UP, nous avons eu l’occasion de tester sa bêta fermée et dans ce lien vous en apprendrez plus sur sa proposition.

