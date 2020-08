Fall Guys: Ultimate Knockout est arrivé hier sur PlayStation 4 et PC, provoquant une énorme agitation sur Internet. Bien que de nombreuses personnes se soient plaints de problèmes de connectivité, qui ont empêché ce titre d’être apprécié correctement, le nombre de joueurs dans les 24 premières heures était impressionnant.

Ce jour, Le compte officiel Fall Guys a révélé que plus de 1,5 million de personnes ont apprécié ce jeu le premier jour, une somme extraordinaire pour un titre indépendant. Il est important de noter que ce nombre prend en compte à la fois les versions PS4 et PC.

Voici ce qu’ils ont commenté:

« Quand on dit que Fall Guys connaît beaucoup de trafic … Nous avons eu plus de 1,5 million de nouveaux joueurs au cours des 24 premières heures! Nous travaillons sur notre premier patch pour le jeu, écoutant TOUS vos commentaires et idées, et nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu’à présent!

L’un des facteurs de ce grand nombre d’acteurs tient en partie au fait que Vous pouvez actuellement télécharger gratuitement Fall Guys: Ultimate Knockout sur PlayStation 4tant que vous avez un abonnement PlayStation Plus. Mediatonic, responsable du jeu, a également mentionné qu’il travaillait déjà à la résolution des problèmes du jeu et préparait du contenu supplémentaire, comme plus de niveaux, de costumes et bien plus encore.

Via: Fall Guys