Cette semaine sur Snapshots: Yup, plus de captures d’écran de Ghost of Tsushima. Difficile d’être en désaccord avec tous les gens qui passent des heures dans ce jeu à prendre des photos. Il a un mode photo puissant et est magnifique. Ce n’est pas tout Ghost of Tsushima! Nous avons également eu quelques écrans d’Horizon, Gran Turismo et The Last of Us Part II.

Ghost of Tsushima Capture d’écran: Robert Milanese (Email Gran Turismo Sport Capture d’écran: Heath Gardner (Email

Continuez à envoyer mes superbes captures d’écran de Ghost of Tsushima. Je ne peux pas en avoir assez.

Kotaku Snapshots est un aperçu hebdomadaire de certaines des meilleures captures d’écran, les plus drôles et les plus cool que les joueurs ont prises dans leurs jeux préférés.

Si vous avez une capture d’écran sympa que vous souhaitez partager avec moi, je suis @Zwiezenz sur Twitter. Ou publiez vos photos sur Twitter en utilisant le hashtag #Ksnapshots. vous pouvez aussi m’envoyer un email! Veuillez fournir une capture d’écran, un nom et le titre du jeu OU un lien vers la photo contenant ces informations.