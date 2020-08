Encore une autre semaine s’est écoulée, cette fois-ci, apportant avec elle l’annonce de Pikmin 3 Deluxe pour Switch, une mise à jour surprise de Smash Bros.Ultimate et un changement d’icône du menu Switch bien nécessaire, mais il est maintenant temps de s’asseoir et de discuter de notre plans de jeu du week-end.

Les membres de Nintendo Life ont fait exactement cela ci-dessous, et nous serions ravis que vous nous rejoigniez via nos sections de sondage et de commentaires. Prendre plaisir!

Ryan Craddock, rédacteur en chef

Je passe encore mon temps à feuilleter Paper Mario: Le roi de l’origami et FIFA 20 pour le moment, ce qui en fait un contraste étrangement agréable. J’apprécie vraiment Paper Mario et son écriture fantastique en particulier, et malgré toute la négativité qui l’entoure, je me suis même retrouvé à aimer le système de combat. Je ne suis pas du genre à me laisser prendre par la colère d’Internet envers les jeux – j’ai adoré Épée et bouclier Pokémon, par exemple – mais c’était quand même une belle surprise de voir que le nouveau système ne m’a pas découragé.

En ce qui concerne la FIFA, je ne joue que dans le mode Carrière et je viens d’entrer dans ma deuxième saison en tant que puissant Leicester City. Nous venons de franchir la phase de groupes de la Ligue Europa et sommes actuellement assis juste à l’extérieur du top quatre – ce qui est fantastique, mais n’aura aucun sens pour ceux qui n’aiment pas le football. Prochain!

Austin Voigt, auteur collaborateur

Ce week-end, j’ai des plans pour m’accroupir Traversée d’animauxles dernières mises à jour de, la nouvelle Histoire des saisons: les amis de la ville minérale, et beaucoup de Paper Mario: Le roi de l’origami. Beaucoup de gameplay assez relaxant pour moi, car les choses ont été un peu chaotiques récemment. Au plaisir de profiter d’un peu de temps dans de beaux mondes numériques!

Gavin Lane, éditeur de fonctionnalités

Je vais plonger dans l’arriéré ce week-end et j’ai le choix parmi des dizaines, même si CONDAMNER (l’original), Origines de la prémonition mortelle et Cuphead sont les principaux jeux qui se disputent l’attention sur mon écran d’accueil Switch. J’essaierai également d’attraper les derniers coléoptères dont j’ai besoin pour mon Animal Crossing: Nouveaux horizons Critterpedia, dont deux ou trois que je n’ai même pas encore vus. Ce serait bien de les faire cocher la liste et d’éviter une course folle à la fin du mois.

J’ai aussi repris le jeu 3DS Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons: Édition Super Mario Bros. pour presque rien plus tôt dans la semaine. Cela fait un moment que je n’ai pas lancé la 3DS, mais j’ai vraiment envie d’un match-trois sans cervelle. 2020, hein? Blimey Charlie!

Liam Doolan, journaliste

L’heure de la confession: je suis assez fan de LEGO, mais je me suis surtout limité aux sets Star Wars ces dernières années. Quand j’ai vu la gamme Super Mario pour la première fois, je n’étais pas particulièrement intéressé, mais le week-end dernier, j’ai été emporté par l’excitation et j’ai décidé au moins d’essayer le cours de démarrage. Je veux dire, nous attendons depuis combien d’années ce partenariat? Il n’y a aucun moyen que je passe à côté!

Je suis agréablement surpris – la fonction de jeu est excellente et je n’arrive toujours pas à croire que LEGO ait réussi à recréer de manière convaincante des personnages emblématiques de Mario comme Yoshi et King Boo sous forme de brique. King Boo est un gros bloc et pourtant une simple tuile de visage lui ressemble totalement! Les sacs aveugles par rapport à ceux proposés dans d’autres ensembles sont également d’une bien meilleure valeur. Non seulement vous obtenez un ennemi Mario, mais vous obtenez également une base et quelques petits paysages pour l’accompagner. De plus, il n’y en a que 10 dans la première série – il ne devrait donc pas coûter trop cher pour tous les collectionner. Alors oui … ce week-end, je joue (et je construis) Super Mario LEGO!

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de laisser un vote dans le sondage ci-dessus et un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …

