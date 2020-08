De nombreux joueurs continuent de profiter du grandes possibilités présentes dans Pokémon GO, l’un des jeux mobiles les plus spectaculaires à ce jour. Sa première a apporté toutes sortes de propositions très intéressantes et, par conséquent, il est temps de connaître certaines des nouvelles dont nous pourrons profiter très bientôt grâce aux raids.

Nous verrons bientôt la fin de la semaine Unova, et si vous aviez peur de rater de belles opportunités, ne vous inquiétez pas. L’entreprise a confirmé que Heatran reviendra à partir du 22 août aux Raids où, en plus, nous le trouverons non seulement dans sa version normale, mais nous aurons également l’opportunité de l’obtenir dans sa version brillante.

Pokémon GO | Niantic

Jusqu’à quand sera-t-il disponible? Comme le confirme l’étude, le Pokémon sera présent dans le jeu mobile jusqu’au 10 septembre, c’est donc une occasion parfaite pour les joueurs de se joindre l’un des Pokémon les plus puissants de votre équipe. Surtout, s’ils ont besoin d’un Pokémon de type Feu et de type Acier pour mener leurs batailles épiques.

Pokemon aller est disponible sur iOS et Android. C’est l’une des propositions les plus intéressantes pour les joueurs dans laquelle nous avons la possibilité de devenir d’authentiques entraîneurs de Pokémon. Une occasion parfaite pour les joueurs d’ajouter de grands succès à leur liste et, bien sûr, d’atteindre les positions les plus élevées dans les gymnases.