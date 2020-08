ACCUEIL Pokémon Il continue d’être mis à jour et amélioré à la fois son interface et sa convivialité afin que nous, les joueurs, puissions continuer à rechercher, déplacer, enregistrer ou échanger nos Pokémon d’une manière plus simple et avec plus de possibilités. À cette occasion, l’application a été mise à jour vers la version 1.2.1 pour les appareils mobiles (en attendant que la même chose se produise dans la version Nintendo Switch), apportant avec elle une bonne poignée de changements et d’améliorations qui rendent encore plus facile la façon dont nous voulons gérer nos boîtes et créatures, comme la possibilité de déposer plusieurs Pokémon en même temps dans la boîte prodigieuse, la nature des Pokémon, y compris ceux dans lesquels une menthe a été utilisée, l’amélioration des filtres de recherche du GTS et plus encore.

Tous les changements dans la mise à jour 1.2.1 de Pokémon HOME

Ensuite, nous vous laissons avec le liste complète des modifications et correctifs inclus dans la mise à jour 1.2.1 de Pokémon HOME, que nous pouvons trouver dans la section des mises à jour correspondante de nos appareils mobiles:

Les filtres ont été améliorés pour les résultats de recherche effectués avec l’option « Trouver Pokémon » dans le GTS. L’option « Inclure les Pokémon légendaires et les Pokémon rares » a été mise à jour pour « Inclure les utilisateurs à la recherche de Pokémon spéciaux, tels que Légendaire et Rare. » Les résultats peuvent désormais être filtrés en fonction du Pokémon que vous avez déposé dans Pokémon HOME.

L’option permettant de déposer plusieurs Pokémon dans la Wonder Box à la fois a été ajoutée.

Les messages qui s’affichent lorsque vous terminez des succès ont été révisés pour indiquer plus clairement quel succès vous avez accompli.

La nature des Pokémon a été incluse dans la classification Pokémon trouvée dans la section Données de combat. (Si votre dresseur a utilisé une menthe sur le Pokémon, la nature de cette menthe sera affichée.)

Un bouton de retour a été ajouté aux écrans dans la section Données de combat. Voir également

Correction du bug qui empêchait la forme gigamaxisée de Toxtricity de s’afficher dans le Pokédex.

Une nouvelle fonctionnalité avec des nouvelles a été ajoutée.

D’autres bogues ont été corrigés.

Source: Notes de mise à jour

en relation