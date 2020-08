J’adore toujours ça. Capture d’écran: DeNA

Le jeu d’entraînement Pokémon à collectionner Pokémon Masters a parcouru un long chemin depuis son lancement l’année dernière, ajoutant de nouveaux contenus et fonctionnalités et organisant régulièrement des événements spéciaux pour empêcher les joueurs de s’ennuyer. Célébrant la myriade de changements du jeu et ceux à venir, DeNA change le nom du jeu mobile en Pokémon Masters EX.

Beaucoup de choses se sont passées depuis que le producteur Yu Sasaki s’est excusé pour son jeu ennuyeux en septembre de l’année dernière. Pokémon Masters a ajouté une tonne de nouvelles paires d’entraîneurs et de monstres de poche, ainsi que des événements d’histoire pour garder le récit fluide. Encore plus de changements arriveront le 27 août, lorsque le jeu évoluera vers sa forme EX.

La plus grande mise à jour est que les joueurs pourront faire passer leurs partenaires de cinq étoiles à six étoiles EX, un tout nouveau niveau de puissance. La mise à jour d’août introduira de nouveaux partenariats entraîneurs / Pokémon avec des EX à six étoiles déverrouillés, tandis que les paires plus anciennes auront également la possibilité d’évoluer.

Capture d’écran: DeNA

Le 27 août marque également le début du défi Kanto du stade Champion, opposant les joueurs à l’Elite Four légendaire de la région et à leur champion, Blue.

G / O Media peut obtenir une commission

Regardez la vidéo ci-dessous pour un aperçu complet des changements et des célébrations à venir pour les Pokémon Masters qui seront bientôt renommés.