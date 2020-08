La version Nintendo Switch est le Pokémon le plus vendu depuis le lancement Or et Argent en 1999.

Les résultats financiers de Nintendo pour le dernier trimestre fiscal ont été annoncés ce matin. Et comme d’habitude, le Big N a mis à jour le les données de vente de vos jeux au 30 juin. Le détail le plus notoire a été les 22 millions vendus par Animal Crossing: New Horizons en seulement quatre mois, et d’après ce que vous voyez, toutes les sagas Nintendo se sont très bien vendues cette année, depuis que Pokémon Sword and Shield a atteint chiffre de 18,22 millions de jeux vendus dans le monde, et il se positionne comme le troisième opus le plus vendu de la saga Pokémon de son histoire.

Comme le souligne Serebii dans ResetEra, le portail spécialisé dans Pokémon, le dernier volet principal de la saga a mis moins d’un an à se faufiler sur le podium des jeux Pokémon les plus vendus de tous les temps. Avec ses 18,22 millions de ventes, Pokémon Sword and Shield se classe juste au-dessus de Pokémon Diamond and Pearl, qui ont 17,67 millions d’exemplaires vendus, et surtout, c’est le jeu Pokémon principal le plus vendu du dernier. 20 ans, depuis la sortie japonaise de Gold and Silver en novembre 1999.

Jeux Pokémon les plus vendus à ce jour

Pokémon Rouge, Vert et Bleu – 31,38 millions

Pokémon Or et Argent – 23,1 millions

Bouclier et épée Pokémon – 18,22 millions

Pokémon Diamant et Perle – 17,67 millions

Pokémon X et Y – 16,45 millions

Pokémon Rubis et Saphir – 16,22 millions

Pokémon Soleil et Lune – 16,18 millions

Pokémon noir et blanc – 15,64 millions

Pokémon Jaune – 14,64 millions

Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha – 14,27 millions

Alors qu’il lui reste encore quelques millions à rattraper les aventures de johto, Pokémon Sword and Shield a pris seulement 7 mois pour se hisser à la troisième position historique. Et compte tenu du rythme de vente que le logiciel maintient Nintendo SwitchEn fonction de ses résultats fiscaux, nous verrons si l’exercice ne se termine pas à égalité avec ces titres. Nous vous rappelons que le DLC Island of Armor est désormais disponible dans le jeu, mais si vous n’êtes pas encore entré dans la région de Galar, voici notre analyse de Pokémon Sword and Shield.

En savoir plus: Pokeémon Sword / Pokémon Shield, Sales et Nintendo Switch.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["switch"]).setTargeting("publisher", ["nintendo"]).setTargeting("genre", ["rol","combate-por-turnos"]).setTargeting("game", ["pokémon-espada-/-pokémon-escudo"]).setTargeting("url_sha1", "7bcc7e6b0c6a539982101f0d4432dfb0d85f6f6a");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');