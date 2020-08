Epic Games poursuit Apple suite à la suppression du jeu vidéo gratuit à succès d’Epic, Fortnite, de l’App Store, mais combien d’argent vaut le procès?

2020 était déjà une année étrange et c’est devenu encore plus étrange avec les fabricants de Fortnite qui poursuivent l’une des plus grandes entreprises du monde.

Epic Games, les créateurs de Fortnite, poursuivent Apple après que la société ait retiré le jeu vidéo de son App Store.

Un document juridique a été soumis à un tribunal de district aux États-Unis qui déclare que: «Apple impose des restrictions déraisonnables et illégales pour monopoliser complètement les deux marchés et empêcher les développeurs de logiciels d’atteindre plus d’un milliard d’utilisateurs.»

Cependant, cela soulève la question de savoir combien d’argent vaut réellement ce procès entre Epic Games et Apple?

Pour combien d’argent Epic Games poursuit-il Apple?

Epic Games ne demande pas de dommages-intérêts pour le retrait de Fortnite de l’App Store, mais déclare que le coût de la controverse dépasse 75 000 $.

Selon le document juridique présenté au tribunal de district américain du district nord de la Californie, Epic «ne demande pas de dommages-intérêts» en réponse à la suppression de Fortnite de Apples App Store.

Cependant, le document indique également que «le montant en litige dépasse 75 000 dollars».

Pomme interdite par Fortnite

Pourrait-il y avoir une charge monétaire à l’avenir?

S’il est possible qu’un coût monétaire plus élevé puisse être impliqué à un stade ultérieur, il est hautement improbable à ce stade de l’affaire.

Compte tenu de l’ampleur des deux entreprises impliquées, j’imagine que le coût le plus cher du procès à ce moment-ci serait les frais juridiques.

Cependant, à un stade aussi précoce de la procédure, il est difficile de savoir s’il y aura d’autres dommages pécuniaires ou charges à la suite de cette poursuite.

Combien de revenus cela pourrait-il coûter?

Pour Epic Games, très peu de revenus seraient perdus, mais cela pourrait être un cas très différent pour Apple.

Fortnite est un titre gratuit, Epic gagnant son argent grâce à des peaux cosmétiques payantes – ce qui signifie qu’il s’agit d’un problème d’accessibilité et de distribution pour eux, plutôt que d’un coût direct pour leurs revenus.

Cependant, selon Forbes, «l’enjeu est des milliards de dollars de revenus pour Apple. Et des milliards potentiels pour Google aussi. »

L’App Store a généré plus de 500 milliards de dollars de revenus en 2019, dont 106 milliards de dollars provenant de services numériques pour lesquels Apple peut potentiellement facturer des frais de 15 à 30% (c’est ce que portaient les plaintes initiales d’Epic avant le retrait d’hier).

À ce stade, on ne sait pas quelle sera l’ampleur de ce procès et quel impact il pourrait avoir sur les flux de revenus des plateformes en ligne comme l’App Store à long terme.

