Malgré le conflit entre Epic Games, Apple et Google, les gestionnaires de Fortnite préparent plus de contenu pour Battle Royale. Si vous aimez les événements compétitifs, sachez qu’il y aura bientôt un tournoi qui vous permettra de gagner et d’avoir un contenu de jeu spécial avant tout le monde.

À travers une déclaration, Epic Games a présenté l’événement Raise the Cup, qui surprendra les amateurs de football et les fans de Liverpool. Au cas où vous ne vous souvenez pas, plus de contenu Battle Royale a été divulgué récemment.

Parmi les objets, une emote s’est démarquée pour faire une fête similaire à celle que Jordan Henderson a faite pour célébrer la victoire en Ligue des champions. Si vous voulez avoir cet emote gratuitement, alors vous feriez mieux de vous préparer à participer à Raise the Cup.

Vous pouvez donc gagner Raise the Cup, l’une des nouvelles émotes Fortnite

Le tournoi en question comportera 3 ligues (ouvertes, aspirantes et champions), toutes séparées en 10 divisions. Les joueurs majeurs ou ceux qui ont la permission de leurs parents ou tuteurs peuvent participer. La compétition débutera mardi prochain, le 18 août.

Une autre condition à remplir est d’être classé au moins dans la ligue ouverte ou plus en mode Arena dans leurs régions respectives. Il se jouera avec un système de points, où chaque élimination donnera 2 points, tandis qu’une Victory Royale en attribuera 30.

Les joueurs recevront également des points en fonction de leur place à la fin des parties. Et les prix? Eh bien, les joueurs avec le score le plus élevé dans le classement régional seront récompensés par l’émote Raise the Cup. Ci-dessous, vous pouvez voir à quoi ressemble le prix:

Il y a beaucoup de peaux et d’articles cosmétiques qui ont fui de la mise à jour #Fortnite v13.40, y compris un traitement spécial pour les fans de Liverpool FC 🏆https: //t.co/SbaLzHFykb pic.twitter.com/bCc8CWiDGR – Fortnite News (@FortniteINTEL) 5 août 2020

Comme vous l’imaginez, le tournoi ne sera pas le seul moyen d’obtenir l’emote de Liverpool, car il sera plus tard proposé en tant qu’article dans le magasin. Cependant, les meilleurs joueurs de Raise the Cup pourront l’obtenir gratuitement.

Si vous prévoyez de participer au concours, gardez à l’esprit qu’il est essentiel d’activer la vérification en deux étapes dans votre compte. De plus, nous vous recommandons de lire les règlements officiels pour éviter tout type de problème pendant les jeux.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.