Les analystes ont un dicton; Les équipes occidentales doivent jouer plus de styles de jeu pour réussir au championnat du monde. On ignore souvent que la flexibilité des styles de jeu peut avoir des coûts d’opportunité énormes.

Une opinion partagée par de nombreux analystes nord-américains est que les équipes de NA ne peuvent pas réussir lors d’événements internationaux sans pouvoir jouer à plusieurs styles. Les analystes pensaient que FPX serait également puni pour son style unidimensionnel l’année dernière. Ils ont fini par être les champions du monde à la place. Les énormes coûts d’opportunité d’apprendre à jouer à plusieurs styles de jeu passent souvent inaperçus. C9 en a été la dernière victime et pour voir ce que C9 aurait dû faire, nous devons revenir sur FPX, établir des parallèles entre les deux et voir comment C9 aurait pu pratiquer différemment.

Le «wakeup call» de G2 vs FPX

Les analystes et les casters parlent beaucoup de l’importance de jouer à plusieurs styles de jeu pour ne pas être exploité par les équipes internationales aux Mondiaux. Si tel est vraiment le cas, comment FPX a-t-il remporté les championnats du monde l’année dernière? G2 était à ce moment-là capable d’exécuter plusieurs styles de jeu différents dans la saison 9. Poussée divisée, combat d’équipe en fin de partie, agression précoce, permutations de voie et même entonnoir lorsque cette stratégie était méta. Si la diversification est nécessaire pour réussir sur la scène internationale, alors comment FPX, l’une des équipes les plus unidimensionnelles de l’histoire de League of Legends, a écrasé G2, l’équipe la plus flexible de l’histoire de League of Legends, et a remporté le trophée?

Utilisation de FPX comme étude de cas pour apprendre

FPX a passé des mois à perfectionner sa stratégie principale impliquant des escarmouches précoces, des combats en équipe et des plongées à la tourelle. La voie médiane de Kim «Doinb» Tae-sang FPX et la pièce maîtresse de leur stratégie parcourraient la carte avec des champions associés tels que Nautilus et Sion, pour aider les couloirs latéraux et aider le jungler Gao «Tian» Tian-Liang à exécuter son style de jungle de transport . Être un jungler de carry est presque impossible dans la méta actuelle sans être soutenu par votre équipe. Doinb a toujours été le premier à errer et à errer avec Tian pour s’assurer que FPX avait toujours un avantage en nombre dans les premières escarmouches. Si vous ne pouvez pas déjà le dire, cela commence à vous paraître familier. Ce n’est pas exactement ce que fait C9, mais leurs stratégies présentent des similitudes.

FPX n’avait pas de diversification dans les styles qu’ils jouaient, mais ils avaient une diversification dans leur stratégie la plus jouée. Regarder le choix et l’interdiction de la finale mondiale a été frustrant pour beaucoup de fans. Il semblait que FPX avait toujours ce qu’il voulait. Chaque membre FPX avait un nombre varié de champions qui correspondaient à son style. Chaque membre pouvant potentiellement retirer trois champions ou plus qui correspondent à sa stratégie, il était assuré de pouvoir jouer son pain et son beurre à chaque match. La stratégie évidente serait d’interdire Doinb, mais son style était si unique que l’interdiction de ses champions conduirait à des champions très surpuissants passer la phase d’interdiction. En outre, Doinb a montré un bassin de champions très profond tout au long de l’année dernière et beaucoup de succès sur presque tous les champions qu’il a joué.

Parallèles entre FPX et C9

Il y a beaucoup de similitudes entre le FPX de l’année dernière et le C9 de cette année. Alors que Yasin «Nisqy» Dinçer a un pool de champions très différent de celui de Doinb – ils jouent toujours un style très similaire. Doinb utilisait des champions de la voie médiane tankier et Nisqy utilisait généralement des mages – mais le résultat final est que les deux midlaners sont connus pour sacrifier la voie et errer autour de la carte pour aider d’autres voies à porter. Tian et Robert «Blaber» Huang sont encore plus similaires que Doinb et Nisqy. Tian et Blaber sont tous deux des junglers porteurs qui aiment se battre tôt et souvent. Ils ont même un pool de champions similaire et sont connus comme des joueurs mortels de Lee-sin.

Ces duos du milieu de la jungle déterminent le tempo auquel leur équipe joue. Quand le milieu de la jungle se porte bien, FPX et C9 écrasent le jeu, quand le milieu de la jungle se porte mal, ils perdent souvent. Et les deux voies du bot sont également bonnes dans les combats en équipe et en capitalisant sur les ganks.

C9 aurait dû se concentrer sur son style de jeu

C9 devait continuer à travailler sur son style de signature au lieu d’apprendre plus de styles. C9 aurait pu travailler de nombreuses façons pour maîtriser davantage son style. Lorsque chaque rôle a un pool de champions profond qui coïncide avec votre style de jeu, cela aide à empêcher un joueur d’être banni dans la sélection des champions. Si vous essayez d’être diversifié dans votre stratégie, un bon moyen est de pratiquer des champions qui correspondent à votre style, mais qui sont également plus flexibles. Si vous craignez de faire correspondre les styles contre une équipe qui aime aussi jouer de manière agressive et errer, une bonne couverture serait d’avoir plusieurs conditions de victoire sur lesquelles vous rabattre si vous perdez le début de la partie. L’intégration de champions flexibles dans votre style de jeu actuel permet de diversifier vos conditions de victoire.

Jouer des champions flexibles et rester fidèle à vos forces

Certaines idées fausses courantes dans League of Legends sont que les champions qui évoluent bien sont «toujours mauvais dans la voie». Ou que vous devez «sacrifier» la phase de laning pour évoluer. Personnage populaire et lanceur de sorts pour LCK, Nick «LS» De Cesare défend la stratégie de sélection de champions qui sont à la fois bons en couloir et à bonne échelle depuis le dernier championnat du monde. Un couple de ces champions serait Azir, Xayah et bien d’autres. Au lieu d’essayer d’apprendre un nouveau style de jeu avec des champions, les gens ne sont pas familiers ou sont même potentiellement un type de champion différent, c’est souvent pour jouer ce que vous et votre équipe êtes bons.

C9 a fait apprendre à Jesper «Zven» Svenningsen à jouer les champions de mêlée et les mages au cours des dernières semaines de la saison LCS. Essayer de maîtriser cela tout en restant fidèle à votre style de jeu actuel est extrêmement difficile, même pour les joueurs professionnels. Il était assez évident d’après le test de la vue et le record de C9 qu’ils ont régressé leur ancien style en étirant trop leurs joueurs sur les types de champions qu’ils jouent.

Comment «expérimenter» nuit à C9 au lieu de l’aider

Si leur objectif était de gagner la scission, alors l’expérimentation les blessait définitivement. Continuer à écraser chaque match et à revendiquer la première tête de série en séries éliminatoires les aurait mieux placés pour remporter les finales d’été. Si C9 ne se préoccupe que des mondes, alors la question serait; « expérimenter » les a-t-il améliorés en équipe? Cela ne semble vraiment pas comme ça. La plupart de ce qu’ils ont essayé ne remplissait pas du tout les conditions de victoire. Ce qui est très différent du piétinement dur et de la victoire à chaque match. Si ces stratégies ne peuvent pas battre les équipes LCS de niveau inférieur à intermédiaire, comment peuvent-elles résister aux meilleures équipes LCK et LPL?

Peut-être avaient-ils envie de jouer à des équipes faibles en début de partie afin d’acquérir plus d’expérience en jouant par derrière? Même si nous disons qu’ils sont aussi bons qu’avant dans leur style de base (ce qui est peu probable), abandonner le terrain pour être le premier en Amérique du Nord est une grosse erreur pour les mondes. Vous risquez d’avoir un groupe avec la première graine de Corée du Sud ou de Chine. Ce qui peut être une condamnation à mort en phase de groupes.

Les conséquences des «expérimentations» de C9

C9 a essayé d’apprendre de nouveaux styles de jeu. C9 aurait plutôt dû se diversifier dans son style de jeu éprouvé en incorporant des champions plus flexibles. Pendant la majeure partie de l’année, C9 a été la meilleure équipe incontestée d’Amérique du Nord. Maintenant, il est question de savoir qui sera le champion de la scission estivale.

Le post LoL: Pourquoi C9 aurait dû adopter l’approche FPX est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.