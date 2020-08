Bien que la dynamique sociale puisse être intéressante, je n’appellerais pas Uno le jeu le plus excitant au monde, et cela s’étend naturellement à ses nombreux jeux vidéo. Quelqu’un n’a pas reçu le mémo lorsqu’il travaillait sur les intros de ces adaptations exclusives au Japon, qui semblent appartenir à des genres complètement différents jusqu’à ce que leurs titres apparaissent réellement.

Prenez Super Uno de 1993 pour la Super Famicom, par exemple. L’intro, qui a d’abord été portée à mon attention par le développeur de Capsule Force Eric Wenske sur Twitter, est absolument magnifique. Regardez ce paysage urbain! Ce n’est que lorsque le personnage principal monte dans une montgolfière étiquetée UNO qui explose ensuite en cartes à jouer que vous réalisez ce qui se passe réellement.

Mais d’ici là, il est trop tard.

Uno DX, une autre exclusivité japonaise sortie pour la Sega Saturn en 1998, est tout aussi trompeuse. L’intro donne plus l’impression d’avoir été faite pour une série animée de longue durée et tranche de vie qu’un jeu de cartes, ou même une sorte de roman visuel ou de simulateur de rencontres.

Pourquoi un jeu Uno a-t-il besoin d’un casting de personnages racontables et / ou fanservice-y? Y a-t-il une sorte de scénario sur un punk de rue rugueux découvrant le jeu de cartes et défiant un championnat du monde? Qui sait, car je n’ai jamais joué et je ne jouerai jamais à ce jeu trompeur. Bien essayé, Mattel!

Meatspace Uno est amusant, et un jeu vidéo Uno est responsable de l’un des meilleurs arguments en ligne de tous les temps (qui est également très pas sûr pour le travail). Mais je ne sais pas si ces intros me rendent plus enclin à m’asseoir pour un match de l’un ou de l’autre. Il semble presque que les développeurs voulaient travailler sur autre chose avant de se voir attribuer un jeu de cartes idiot.

Apprécions le fait que tant de travail a été consacré à l’ouverture de cinématiques pour un jeu simple sur le fait de baiser vos amis.