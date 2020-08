Fortnite et Apple sont actuellement enfermés dans un différend qui a conduit Epic Games à créer une campagne #FreeFortnite. Epic Games a organisé une coupe et un tournoi portant le nom de la campagne hier, et les joueurs pouvaient gagner des récompenses en fonction du nombre de points qu’ils gagnaient. L’une des récompenses les plus faciles à obtenir était le skin Tart Tycoon, mais beaucoup de gens se demandent actuellement: pourquoi n’ai-je pas eu la tenue Tart Tycoon? Ici, vous découvrirez quand vous obtiendrez la peau.

Loin du tournoi d’hier, la saison 4 de Fortnite approche à grands pas. L’une des plus grandes taquineries de la nouvelle saison est Thor, mais il est possible que les gens aient découvert sept des huit skins Marvel Battle Pass pour la saison à venir.

Bien que la saison 4 s’annonce passionnante, vous découvrirez ci-dessous pourquoi vous n’avez pas acheté la tenue Tart Tycoon.

Pourquoi n’ai-je pas eu la tenue Tart Tycoon dans Fortnite?

Vous n’avez pas eu la tenue Tart Tycoon dans Fortnite car elle n’est pas encore sortie.

Les règles officielles disent qu’Epic Games publiera les récompenses gratuites de Fortnite dans les trois semaines suivant la fin de l’événement, c’est pourquoi vous n’avez pas obtenu la tenue Tart Tycoon.

D’un autre côté, vous pourriez ne pas obtenir le skin parce que vous n’avez pas gagné le nombre de points nécessaire pendant le tournoi.

Vous devez avoir au moins obtenu dix points lors du tournoi Free Fortnite pour obtenir le cosmétique anti-Apple.

Enfin, certains joueurs ont reçu des messages disant qu’ils avaient été disqualifiés du tournoi. Nous ne savons pas pourquoi certaines personnes ont été disqualifiées, mais le message suggère que vous n’obtiendrez aucune récompense pour le nombre de points que vous avez gagnés.

où la peau de tycoon acidulé j’ai obtenu 12 points ?? – ᑎ ᎥⓀ ØƬℜØⓁ ට (@nikotrolo) 24 août 2020

Quand obtiendrez-vous le skin Tart Tycoon dans Fortnite?

Vous obtiendrez le skin Tart Tycoon dans Fortnite dans les trois semaines suivant le 23 août.

Cela suggère que vous obtiendrez le skin Fortnite Tart Tycoon avant le 13 septembre.

Epic Games n’a pas encore fourni de date officielle, mais les règles officielles stipulent clairement dans le nombre de semaines susmentionné.

Lorsque le skin devient finalement disponible, vous devriez recevoir un message de notification.

