Dans les jeux vidéo, nous pouvons trouver des personnages secondaires qui ont presque la même importance que les protagonistes. Aussi des moments mémorables qui nous ont marqués et de la même manière des phrases qui se sont transmises à la postérité. Aujourd’hui, dans nos tests habituels, nous voulons que vous testiez non seulement votre mémoire, mais également que vous démontriez votre capacité à reconnaître certains des phrases les plus célèbres des jeux vidéo.

Vous penserez qu’il n’y en a peut-être pas beaucoup, mais vous seriez surpris de savoir que même dans des jeux aussi simples et a priori simples que super Mario Bros on peut trouver des références authentiques. Ce sont des phrases qui nous accompagnent depuis l’époque de NES et dont l’importance les a amenés à apparaître comme un œuf de Pâques des décennies plus tard dans d’autres titres.

Fallout 76 | Bethesda Softworks

Dans le test, vous pourrez trouver des jeux vidéo de toutes les époques et appartenant à tous les genres. Comme indice, nous vous dirons qu’ils sont assez célèbres, plus d’un vous en aurez entendu plusieurs fois au cours de votre vie de joueur, alors réfléchissez bien à votre réponse et obtenez le score maximum. Vous osez?