Studios de jeux Xbox

Microsoft Flight Simulator 2020 sera lancé sur PC demain via le Microsoft Store et Steam, mais beaucoup de gens continuent de se demander: pouvez-vous jouer à Microsoft Flight Simulator sur Xbox One?

Bien que le jeu soit disponible pour Xbox Game Pass sur PC dès le 18 août, vous ne pourrez pas jouer à Microsoft Flight Simulator 2020 sur Xbox One.

En effet, il n’y a pas encore de date de sortie pour l’ambitieux pilote-sim sur console malgré une version en cours de préparation.

En ce qui concerne la version Xbox One, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais le développeur Asobo Studio a déclaré que cela ne mettrait pas en péril la version PC.

« La Xbox nous aidera à optimiser le produit, donc ce sera également un avantage pour PC », a déclaré Martial Bossard, ingénieur logiciel en chef.

«Le PC ne perdra rien de la Xbox. C’est fondamentalement le contraire. Nous faisons le travail pour avoir une meilleure expérience sur la famille Xbox, puis nous améliorerons la version PC en même temps. «

Encore une fois, aucune date de sortie n’a été fournie pour la console, mais plus de détails seront fournis à une date ultérieure.

TEMPS DE LIBÉRATION: Pour Microsoft Flight Simulator 2020 sur Steam et Microsoft Store

Histoire originale:

Microsoft Flight Simulator 2020 est l’un des jeux les plus attendus de l’année et il sort sur Windows 10 le mois prochain. Non seulement cela, mais il a également été annoncé pour une sortie sur Steam avec support VR un an plus tard. Bien que nous sachions maintenant que le jeu sera disponible sur Steam, ainsi que sur Windows 10 et Xbox Game Pass, de nombreux joueurs sur console se posent la question suivante: Microsoft Flight Simulator 2020 sera-t-il sur Xbox One?

Il existe de nombreuses éditions que vous pouvez acheter pour Microsoft Flight Simulator 2020, ce qui a semé la confusion au sujet de ses aéroports premium. Cette confusion n’est pas idéale lorsque le jeu sort officiellement le 18 août, mais jusqu’à présent, les aperçus ont été extrêmement positifs.

Alors que les utilisateurs de Windows 10 et Steam peuvent espérer acheter et jouer le mois prochain, sera-t-il finalement disponible sur Xbox One?

Microsoft Flight Simulator sera-t-il sur Xbox?

Microsoft Flight Simulator 2020 ne sera pas sur Xbox One lorsque le jeu sera lancé sur PC le 18 août.

Cependant, Microsoft Flight Simulator sera sur Xbox One et peut-être Xbox Series X à une date ultérieure qui n’a pas été révélée.

Il a été confirmé par le passé que l’ambitieux jeu de simulation arrive sur la console de la génération actuelle, mais aucune date de sortie ni aucune fenêtre n’a été révélée, ce qui laisse présager de 2021.

Quant à ce qui a récemment été dit à propos de Microsoft Flight Simulator 2020 sur Xbox One, vous pouvez trouver une citation de l’ingénieur logiciel principal d’Asobo Studio, Martial Bossard, ci-dessous (via Windows Central):

«La Xbox nous aidera à optimiser le produit, donc ce sera également un avantage pour PC. Le PC ne perdra rien de la Xbox. C’est fondamentalement le contraire. Nous faisons le travail pour avoir une meilleure expérience sur la famille Xbox, puis nous améliorerons la version PC en même temps. «

La citation ci-dessus a conduit Windows Central à suggérer que Microsoft Flight Simulator 2020 sur Xbox One sera traité comme un PC bas de gamme.

GUERRE DE LA CONSOLE: Pourquoi Gabe Newell a déclaré que la Xbox Series X était meilleure que la PS5

Plus de détails sur Microsoft Flight Simulator sur Xbox seront fournis ultérieurement, mais cela se produira probablement après son lancement réussi sur Windows 10, Xbox Game Pass et Steam.

Dans d’autres nouvelles, pouvez-vous jouer à Microsoft Flight Simulator 2020 sur Xbox One? Dernières nouvelles sur la sortie de la console