Pikmin 3 Deluxe, comme le titre l’indique, est la version de luxe du jeu Wii U original – avec tous les DLC et quelques nouvelles missions secondaires mettant en vedette Olimar et Louie. Pour encourager davantage les joueurs à revisiter le joyau du jardin de Nintendo, divers détaillants offrent des bonus supplémentaires en plus de la vente au détail et en ligne.

Dans le prolongement de l’offre de tasses à café et de microfibres de Nintendo UK, le détaillant GAME (également au Royaume-Uni) propose désormais un t-shirt gratuit et un chiffon en microfibre pour tous ceux qui précommandes une copie physique en magasin ou en ligne pour 49,99 £. Voici un aperçu:

Cette offre est disponible en quantité limitée, donc si vous voulez ce « bonus de pré-commande exclusif », assurez-vous d’agir rapidement. Pour voir où vous pouvez pré-commander Pikmin 3 Deluxe avant sa sortie d’octobre, assurez-vous de consulter notre guide.

