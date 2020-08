Kotaku EastEast est votre tranche de culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et d’ailleurs. Branchez-vous tous les matins de 4h à 8h.

Comme Kotaku l’a précédemment rapporté, The Promised Neverland reçoit une adaptation en direct qui est prévue pour les théâtres japonais plus tard cette année.

The Promised Neverland raconte l’histoire d’orphelins qui semblent vivre une vie merveilleuse et heureuse dans laquelle tous leurs désirs et besoins sont satisfaits. La vérité, cependant, est bien plus sinistre. L’anime a fait ses débuts en janvier dernier. La saison 2 est prévue pour l’année prochaine.

Voici la première bande-annonce de l’adaptation en direct:

Le film met en vedette Minami Hamabe, Jyo Kairi et Rihito Itagaki ainsi que Keiko Kitagawa et Naomi Watanabe. Il sortira au Japon le 18 décembre.