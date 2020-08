Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

14/08/2020 15h00

Le jour d’hier Netflix a publié le premier trailer de sa nouvelle production originale, Le diable à toute heure, qui comprend un grand casting composé de Tom Holland, Robert Pattinson et d’autres célébrités fortes de Hollywood. Ce bref aperçu nous en dit un peu plus sur l’histoire et les personnages de ce futur long métrage.

Dans le synopsis officiel, vous pouvez lire ce qui suit:

«Dans et autour d’une petite ville de l’Ohio, des personnages sinistres – un pasteur impie (Robert Pattinson), un couple très tordu (Jason Clarke et Riley Keough) et un shérif corrompu (Sebastian Stan) – coexistent autour du jeune Arvin Russell (Tom Holland), qui lutte contre les forces du mal qui le menacent, lui et sa famille. Entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, «Le diable à toutes les heures» présente l’image séduisante et sinistre d’un monde dans lequel la justice est confrontée à la corruption. »

Ce film est basé sur le roman de Donald Ray Pollock et vous pourrez le voir sur la plateforme à partir du 16 septembre.

La source: Netflix

Tags: teaser, teaser, Casting, tape, Cast, Movie, Netflix, pelicula, Robert Pattinson, Tom Holland, trailer

« Nous ne cherchons pas à vendre plus que la PS5 », responsable Xbox

Malcolm in the Middle est maintenant disponible sur Amazon Prime!

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.