Au cours des dernières décennies, les jeux vidéo ont tellement grandi qu’ils ont cessé d’être des divertissements minoritaires pour devenir l’un des plus importants aujourd’hui et qui génère même plus d’argent que l’industrie du cinéma ou de la musique. Il y a de plus en plus de joueurs; Cependant, ces derniers mois, le nombre de joueurs a tellement augmenté que près de la moitié de la population mondiale joue déjà.

Un rapport de DFC Intelligence (via IGN) révèle qu’il y a déjà plus de 3,1 milliards d’utilisateurs qui jouent aux jeux vidéo dans le monde. Ce chiffre est incroyable si l’on tient compte du fait qu’il y a déjà près de 8 milliards de personnes dans le monde. Cela signifie qu’environ 40% de la population totale joue aux jeux vidéo.

Pour vous donner une idée de l’ampleur de ce chiffre, nous vous disons que le nombre de joueurs a augmenté de 130 millions au cours de chacune des dernières années. Cependant, de 2019 à mi-2020, il y a eu une augmentation très prononcée, car il y avait environ 2,5 milliards de joueurs en 2019. Cela était sûrement dû à l’impact de la crise des coronavirus (COVID-19) dans le monde, qui a fait jouer de nombreux utilisateurs pour ne pas quitter la maison.

L’Amérique latine est l’une des régions qui dépense le plus en jeux vidéo

Selon les informations, le plus grand nombre de consommateurs de jeux vidéo est le PC, avec près de 1,5 milliard d’utilisateurs sur cette plate-forme soit 48% de la population mondiale. Les consommateurs sur consoles, quant à eux, représentent 8% soit environ 1,5 milliard de joueurs, même s’il est important de dire que ces utilisateurs sont ceux qui dépensent le plus en moyenne.

Comme vous pouvez l’imaginer, le secteur où le plus de joueurs paient pour jouer est l’Asie, avec environ 1,42 milliard de joueurs. L’Europe occupe la deuxième position avec 668 millions de joueurs, l’Amérique latine reste en troisième position avec 383 millions d’utilisateurs, tandis que l’Amérique du Nord suit de près avec 261 millions de joueurs.

Les chiffres ci-dessus se reflètent également dans le nombre d’utilisateurs sur les appareils mobiles, qui présente les mêmes 3 premiers leaders. Vous pouvez consulter le graphique des utilisateurs mobiles par région ci-dessous.

Image: DFC Inelligence (via IGN)

Que pensez-vous de l’augmentation du nombre de joueurs dans le monde? Vous attendiez-vous à ce que les jeux vidéo soient si populaires? Dites le nous dans les commentaires.

Comme nous l’avons mentionné, le chiffre avait une augmentation incroyable qui pourrait être due au coronavirus. Cette pandémie a laissé de très bons résultats pour l’industrie du jeu vidéo et a présenté des bénéfices extraordinaires pour presque toutes les sociétés de distribution, car un grand nombre d’utilisateurs dépensait en jeux vidéo. En 2019, l’industrie a généré plus de 120 MMJJ dans le monde, et nous ne doutons pas que ce chiffre augmentera considérablement cette année.

