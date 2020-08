Si vous aimez mélanger votre jeu vidéo avec la variété de table, cela peut simplement chatouiller votre fantaisie. La nouvelle société Game Decks lance une série de jeux de cartes de table présentant différentes propriétés de jeu. Les deux premiers ensembles sont basés sur Atooi Boue mutante jeux et sera bientôt disponible exclusivement via Limited Run Games.

Game Decks est un jeu de société formé, comme vous l’avez peut-être deviné, d’un jeu de cartes. Chaque deck est unique, les deux premières versions étant basées sur des succès indépendants Mutant Mudds Deluxe et Super Défi Mutant Mudds. Les deux sont des jeux pour 2 à 4 joueurs dans lesquels les joueurs choisissent l’un des trois designs de plateau officiels (dont un conçu par le créateur de Mutant Mudds lui-même), ou créent le leur.

Les Mutant Mudds Deluxe (Game Decks version 001) permettront aux joueurs de sauter autour du plateau pour collecter des diamants dorés, des sprites d’eau et des power-ups tout en combattant Mutant Mudds en cours de route. Mutant Mudds Super Challenge (Game Decks release 002) verra les joueurs affronter les cinq boss Mudd présentés dans le jeu 3DS.

Chaque deck comprend également un mini-jeu sur mesure qui peut être utilisé avec n’importe quelle version de Game Deck. Un « tableau croisé » est également inclus, permettant aux joueurs de rejoindre ensemble les plateaux de jeu séparés. L’édition Gold des decks de jeu Mutant Mudds Deluxe (photo ci-dessus) est intégrée à l’édition Collector de la collection Atooi uniquement disponible à partir de Limited Run, avec une version autonome prévue pour une sortie ultérieure.

Les plateformes de jeu autonomes auront un PDSF de 19,99 $. Voici quelques informations supplémentaires du PR officiel, suivies d’une courte interview avec Perry Burkum de Game Decks:

Pour Deluxe:

– Magnifiques œuvres d’art peintes à la main

– Un système de jeu de société dynamique adaptable ™ ️

– Gameplay pour 2 à 4 joueurs

– À combiner avec d’autres Game Decks ™ ️ (comme Mutant Mudds Super Challenge) pour des extensions amusantes

– un mini-jeu exclusif Mutant Mudds Deluxe

– des cartes supplémentaires pour créer vos propres conceptions de cartes

– 3 designs de plateau officiels (dont un du créateur de Mutant Mudds)

Pour Super Challenge:

– Magnifiques œuvres d’art peintes à la main

– Un système de jeu de société dynamique adaptable ™ ️

– Gameplay pour 2 à 4 joueurs

– À combiner avec d’autres Game Decks ™ ️ (comme Mutant Mudds Deluxe) pour des extensions amusantes

– Mini-jeu exclusif Mutant Mudds Super Challenge

– 5 boss Mudd uniques à conquérir

– 3 designs de plateau officiels (dont un du créateur de Mutant Mudds)

Nous avons parlé à Perry Burkum de Game Decks pour en savoir un peu plus sur les jeux:

Pouvez-vous expliquer un peu le système de jeu de société dynamique et son fonctionnement?

Notre système de jeu de société dynamique est l’une des choses qui nous distingue des jeux de société normaux. Le fait que nos planches soient créées à partir de cartes! Cela permet d’avoir des conceptions de plateau radicalement différentes à chaque fois que vous voulez jouer et permet aux créateurs de concevoir leur propre plateau. Chaque carte de tableau est numérotée, vous pouvez donc facilement créer un plan pour vos niveaux et les partager en ligne.

Combien de temps diriez-vous qu’un jeu à 4 joueurs prend en moyenne du début à la fin?

Le jeu moyen peut durer de 20 à 30 minutes. Parfois, lorsque vous pensez que quelqu’un est sur le point de gagner, les tables peuvent tourner rapidement!

Les deux premiers decks de jeu sont pour 2 à 4 joueurs – ce sera la même chose pour tous les sets à venir?

Excellente question! Cela variera en fonction des versions et du style de jeu. Certains jeux seront sur table, certains seront des jeux de cartes portables, etc. L’un des grands avantages de posséder à la fois Mutant Mudds Deluxe et Super Challenge est que vous pouvez doubler votre nombre de joueurs jusqu’à 8 et créer de plus grands tableaux avec lesquels jouer. Un autre avantage du système de jeu de société dynamique!

Parlez-nous un peu plus des mini-jeux et de leurs implications – le premier est décrit comme «un défi de plateforme amusant».

Les mini-jeux sont joués à côté du jeu principal, et le résultat affecte les points du joueur. Chaque mini-jeu inclus dans chaque plate-forme de jeu est unique. Pour Mutant Mudds Deluxe, c’est un jeu gratuit où les joueurs doivent lancer leurs cartes de joueur incluses sur 2 cartes de plate-forme tirées au hasard, en essayant de se poser sur elles pour gagner des points. Mais fais attention! Si un joueur atterrit sur une carte Spike, il peut en fait lui retirer des points!

Quant au mini-jeu du Super Challenge, il s’agit d’une partie 1 contre 3 où les 3 joueurs doivent trouver la carte CD secrète spéciale que l’autre joueur a cachée. C’est très drôle!

Vous faites vos débuts avec les jeux Mutant Mudds d’Atooi. Comment cette collaboration a-t-elle commencé? Comment avez-vous travaillé avec Atooi sur ce projet?

Travailler avec Atooi a été un rêve absolu devenu réalité. Chez Game Decks, nous sommes de grands fans de «Nindies», et Atooi a sorti quelques classiques absolus au cours de la dernière décennie. Nous les avons contactés et ils ont été très solidaires et enthousiastes à l’idée de collaborer au lancement de notre plateforme.

Parlez-nous un peu des illustrations peintes à la main sur les cartes. Cela vient-il d’Atooi et de vos autres partenaires?

Toutes les créations des Game Decks sont réalisées en interne. Notre équipe artistique se consacre à créer quelque chose de spécial pour chaque version, tout en travaillant avec les commentaires du créateur du jeu! De plus, comme les jeux auront la possibilité de se croiser avec d’autres jeux, nous pensons qu’il est important (et génial) d’avoir un style artistique distinctif pour rassembler les jeux.

Vous dites que les mini-jeux sont compatibles entre les différentes plateformes de jeu – cela signifie-t-il que les joueurs pourront créer des crossovers de jeu avec les futurs decks?

Absolument! Les mini-jeux seront dans chaque version, donc chaque fois qu’un mini-jeu est déclenché, les joueurs ont la possibilité de choisir parmi n’importe quel jeu qu’ils ont dans leur réserve. En ce qui concerne les crossovers de gameplay complets, nous sommes actuellement en train de créer des crossovers incroyables avec des franchises que vous n’auriez jamais cru possibles. Nous avons hâte de les annoncer!

Souhaitez-vous ajouter autre chose?

Nous aimerions absolument savoir de la part de vos lecteurs quelle franchise de jeux ils souhaitent que Game Decks produise. Devenir fou! Tout est possible. Veuillez nous suivre @playGameDecks pour plus d’informations sur nos prochaines versions!

La Deluxe Gold Edition de 001 est incluse dans la collection Atooi Collector’s Edition pour 3DS de Limited Run pour 69,99 $, tandis que les platines de jeu autonomes coûteront 19,99 $.

Au plaisir de mettre la main sur ces derniers? Quelle autre série de jeux aimeriez-vous voir bénéficier du traitement Game Decks? Faites-nous savoir ci-dessous.