Bandai Namco a grandes surprises préparées pour les joueurs, toutes sortes de nouvelles fonctionnalités qui répondront parfaitement aux besoins des joueurs. Parmi eux, nous trouvons l’une des propositions les plus intéressantes et cela vient sous le nom de Project CARS 3, l’excellent travail de Slightly Mad Studios qui sortira cette année à la fois sur PC et sur PlayStation 4 et Xbox One.

Avec l’intention que les joueurs puissent connaître en profondeur leur gameplay, la société a partagé deux nouvelles vidéos axées sur les opportunités qu’elle nous offrira. Le premier se trouve sur cette actualité et se concentre sur les options qui nous offre la Porsche 935 2019 et à quoi cela ressemblera en action. Une proposition qui nous offrira sans aucun doute toutes sortes de sensations.

D’autre part, nous avons une vidéo centrée sur le circuit de Laguna Seca. De cette façon, les joueurs peuvent non seulement profiter du superbes graphismes de voiture, mais pour s’émerveiller des propositions présentes sur les circuits et qui sont si merveilleuses pour les fans du genre de conduite. Une proposition surprenante que, sans aucun doute, vous ne pouvez pas manquer.

Project Cars 3 verra le jour 28 août sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Ses créateurs nous encouragent à profiter d’un titre qui profitera pleinement des circuits et, surtout, recherchera une expérience proche. Surtout, le studio vise à donner aux joueurs le sentiment que ce sont eux qui prennent le volant et dévalent eux-mêmes les circuits imposants.