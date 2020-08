Petit à petit, nous apprenons les bonnes nouvelles de titre suivant Project Cars, une proposition ambitieuse dans laquelle les joueurs pourront ressentir la conduite d’une manière beaucoup plus réaliste et avec un test des plus spectaculaires. Bien sûr, cette fois, les nouvelles informations sont accompagnées d’un nouvel article du Blog PlayStation dans lequel Kris Pope, concepteur en chef du projet, révèle quelques nouveautés.

Avec sa première prévue pour le 28 août, les joueurs seront confrontés à une foule d’améliorations. Le concepteur principal du titre révèle que les joueurs auront l’occasion de ressentir la simulation de ce titre comme jamais auparavant. Surtout, ils ont cherché à donner une plus grande importance à la progression du joueur au sein du titre, en se basant avant tout sur le capacités d’amélioration et de personnalisation.

Project Cars 3 | Studios un peu fous

En revanche, l’arrivée d’un mode Carrière qui aura plus de 40 heures de jeu s’est confirmée. La chose intéressante à propos du jeu est que maintient cette essence de bac à sable qui aime tant la saga et qui incitera les joueurs à choisir eux-mêmes comment ils veulent progresser. Après tout, ce seront eux qui obtiendront de nouveaux points XP en fonction des activités qu’ils font.

Ce qui a également été confirmé, c’est que les joueurs auront un total de 192 événements en mode carrière. Une façon de faire en sorte que le joueur profite d’une expérience pas comme les autres et, bien sûr, elle sera disponible sur la génération actuelle de consoles. Tout d’abord, nous rappelons que la société a confirmé sa première en PC, Xbox One et PlayStation 4.