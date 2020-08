Playstation 5 et Xbox Series X Ils atterriront à la fin de cette année au milieu d’une campagne de Noël des plus atypiques en raison du COVID-19. Il ne fait aucun doute que la pandémie a fait des ravages sur de nombreuses entreprises et studios de développement. Sony et Microsoft continuent de retarder à ce jour le prix et la date de lancement de leurs consoles, ce qui n’est pas habituel dans des conditions normales, et auquel s’ajoute le post-lancement de plusieurs titres qui viendraient clairement avec le lancement du plates-formes.

Malgré cela, la PlayStation 5 et la Xbox Series X sera au centre de l’attention d’ici la fin de 2020 pour des millions d’utilisateurs. La signature Intelligence DFC semble être clair sur la console de nouvelle génération qui sera la préférée des utilisateurs, se vendant jusqu’à deux fois celle de sa rivale.

Comme le souligne le rapport, «La PlayStation 5 se vendra beaucoup plus que la Xbox Series XMais Microsoft a néanmoins un plan de victoire à long terme. De la firme, ils assurent que Sony commence avec un avantage non seulement en raison des résultats de la PlayStation 4, mais aussi du ésuccès de la marque dans des pays non anglophones comme le Japon et une grande partie de l’Europe.

PS5 VS Xbox Series X | Sony et Microsoft

Cependant, cela ne donnerait pas à Microsoft la bataille perdue. De DFC Intelligence, ils assurent que Une victoire à long terme pourrait résider sur le terrain de la Xbox Series X et donc chez Microsoft du fait d’offrir un stratégie complètement différente de la PlayStation 5. «Game Pass et Project xCloud sont deux services d’abonnement indépendants de la plate-forme», soulignant en particulier l’attractivité du service Game Pass et sa vaste bibliothèque de jeux pour l’utilisateur.

«Le grand défi de Microsoft est d’informer les consommateurs du Game Pass. Beaucoup se sont rendu compte qu’il n’incluait pas le nom Xbox, les consommateurs occasionnels ne sont généralement pas conscients qu’un système Xbox n’est pas nécessaire, une option qui, selon la firme, profiterait de ceux de Redmond pour toucher un public beaucoup plus large. .