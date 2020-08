La progression croisée est l’une des fonctionnalités qui viendront dans le jeu une fois qu’il deviendra free-to-play.

Après l’achat de Psyonix par Epic Games, il a été annoncé que Rocket League deviendrait un jeu gratuit qui récompensera tous ceux qui ont déjà acheté le jeu sur n’importe quelle plateformeCependant, quelque chose qui a été peu dit est que le jeu est également sur le point de recevoir la fonction crossover, que Psyonix a approfondi dans le dernier article de blog de Rocket League.

Il n’est pas surprenant que les progrès croisés de Rocket League fonctionnent grâce à un Compte Epic Games auquel les joueurs pourront lier les différentes plateformes sur lesquelles ils ont le jeu, en effet, la première fois qu’ils entrent dans le titre après la mise à jour qui le rendra free-to-play, le joueur se verra offrir la possibilité de se connecter avec un compte Epic pour recevoir les roues Chopper EG comme cadeau.

Une fois qu’ils ont lié leurs différents comptes, les joueurs peuvent choisissez une plateforme comme principale, afin que les données de l’avancement du Rocket Pass, le classement concurrentiel et le niveau d’expérience soient partagés avec le reste des plateformes. Si pour une raison quelconque vous faites une erreur en choisissant la plate-forme principale ou si vous souhaitez effectuer un changement, il n’y aura pas de problème, car tout ce que vous aurez à faire est de déconnecter le compte de la plate-forme qui était utilisée comme principale et d’en choisir un autre ce lieu.

Psyonix propose il y a quelques Annonces qui précisent quels éléments seront partagés dans cette progression unifiée et qui resteront dans leurs plateformes d’origine respectives, nous les présentons ci-dessous:

Éléments partagés sur toutes les plateformes

Tous les objets gratuits (objets communs, objets d’événement)

Récompenses et titres de saison

Éléments du Rocket Pass

Plans et éléments construits avec les plans

Tout le contenu téléchargeable de la marque Rocket League, y compris le Legacy Pack

Éléments qui ne peuvent pas être partagés

Skins exclusifs à certaines versions du jeu comme Sweeth Tooth de PlayStation ou ceux de Mario, Luigi et Samus de Nintendo.

Le DLC des versions physiques Ultimate, c’est-à-dire les packages Batman et DC Superheroes

DLC Premium de licences telles que Back To The Future, Jurassic World, Fast and the Furious, GHostbusters, etc.

Le solde des crédits et des jetons Esports.

Enfin, il est également précisé qu’en raison du risque de fraude, l’échange de plans et d’objets entre joueurs continuera à se faire entre utilisateurs des mêmes plateformes, pour plus de détails vous pouvez consulter la note complète sur le blog de la Rocket League.

En savoir plus: Rocket League.

