Le fabricant de Battlegrounds de Playerunknown, PUBG Corp, a investi 10 millions de dollars dans la nouvelle société de capital-risque de Microsoft, Ed Fries.

Comme rapporté par GamesIndustry.biz, le studio a soutenu 1Up, qui a été fondé par l’ex-directeur de Big M l’année dernière.

« Avec notre investissement dans 1Up Ventures, PUBG Corporation cherche à encourager la prochaine génération de développeurs de jeux vidéo à travers le monde », a déclaré le PDG de PUBG Corp, Chang Han Kim.

«Une communauté indépendante dynamique et diversifiée profite à l’ensemble de l’industrie. PUBG est né d’un esprit d’indépendance et de collaboration, nous sommes donc fiers de soutenir un fonds comme 1Up Ventures pour aider à créer un chemin et un environnement durables pour les jeux et les développeurs de demain. »

Entre son lancement en mars 2017 et juillet de cette année, Playerunknown's Battlegrounds s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires











