Bethesda a annoncé sur Twitter que les participants à Quakecon at Home ont collecté plus de 30 000 $ pour un certain nombre d’organismes de bienfaisance.

L’argent recueilli sera réparti entre le Fonds juridique et éducatif de la NAACP, Direct Relief, le projet Trevor et l’Unicef. L’événement en ligne a eu lieu pendant le week-end et a présenté 60 heures de panels de développeurs diffusés en direct, de gameplay, d’apparitions de célébrités et plus encore.

Dans le cadre d’une initiative caritative distincte, le produit de la vente de deux T-shirts différents – arborant des motifs Dogvakhiin et Catodemon – a été reversé aux associations caritatives Dallas Pets Alive et Four Paws.

Quakecon est le dernier à être mis en ligne à la suite de la pandémie de Covid-19. Plus tôt cette année, Ubisoft a organisé une vitrine d’annonces, et les événements Gamescom et Devcom de cette année se dérouleront entièrement en ligne.

Dans un rapport à la fin du mois de juin, SuperData a suggéré que le passage en ligne avait en fait augmenté l’engagement dans les événements pour les grands studios, mais que le manque d’événements du monde réel pourrait poser un problème pour les développeurs indépendants qui progressent.











