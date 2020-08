Devolver Digital

Fall Guys est actuellement disponible gratuitement sur PlayStation 4 via PS Plus, et il est également sur Steam où il a dominé les charts en battant Horizon Zero Dawn. Le jeu multijoueur de Mediatonic et Devolver Digital est devenu incroyablement populaire depuis son lancement, mais – comme prévu – certaines personnes se demandent: quand se termine la saison 1 de Fall Guys? Vous découvrirez ici une explication de la date de début probable de la saison 2 ainsi que la feuille de route du jeu.

Il y a beaucoup de mini-jeux dans Fall Guys, il est donc impossible d’accuser les développeurs de ne pas en publier suffisamment au lancement. Cependant, avec la rapidité avec laquelle chaque tour et chaque session se terminent, vous pouvez avoir l’impression d’avoir joué à la balançoire, attraper la queue, monter la pente et autres un million de fois et que les choses deviennent répétitives.

Si vous devenez un peu fatigué avec les mêmes mini-jeux ou si vous voulez simplement savoir quand de nouveaux niveaux seront ajoutés, vous découvrirez ici ce que les développeurs ont partagé sur leur feuille de route, la fin de la saison 1 et la date de début potentielle. pour la saison 2.

Quand se termine la saison 1 de Fall Guys?

La saison 1 de Fall Guys se terminera le 6 octobre 2020.

Il est bien sûr possible que la saison 1 de Fall Guys puisse être prolongée de la même manière que Epic Games avec Fortnite, mais le 6 octobre est le plan actuel.

Pour savoir combien de jours il reste, tout ce que vous avez à faire est de visiter la section magasin et de regarder dans le coin supérieur gauche.

À compter du 11 août, la saison 1 de Fall Guys se terminera dans 56 jours, ce qui indique la date de fin déjà notée du mois d’Halloween.

Quelle est la date de début de la saison 2 de Fall Guys?

Il est possible que la date de début de la saison 2 de Fall Guys soit le 6 octobre 2020.

Il s’agit de la date à laquelle la saison 1 de Fall Guys est actuellement prévue pour se terminer. La saison 2 commencera donc le même jour à condition qu’il y ait une réinitialisation immédiate.

Bien sûr, la deuxième saison pourrait commencer quelques jours après donc rien n’est officiel pour le moment.

De plus, les retards sont toujours une possibilité.

Vous vous demandez probablement tous… Quelle est la prochaine étape pour Fall Guys? Eh bien, nous allons publier de nouveaux niveaux, de nouveaux costumes et de nouvelles fonctionnalités Je voudrais citer un être plus grand que moi: « Espèce d’idiot, ce n’est même pas ma forme finale »

– Frieza, Dragonball Z pic.twitter.com/ymiVuzudlC – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 4 août 2020

Feuille de route Fall Guys

Les développeurs de Fall Guys ont partagé une sorte de feuille de route sur le compte Twitter officiel du jeu.

Bien qu’elle ne soit pas aussi détaillée que celles de Call Of Duty, la feuille de route de Fall Guys promet toujours de nouveaux niveaux, de nouveaux costumes et de nouvelles fonctionnalités.

On ne précise pas quand ces nouveaux niveaux, costumes et fonctionnalités seront ajoutés, mais j’espère qu’ils valent la peine d’attendre.

