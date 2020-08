L’éditeur QubicGames offre gratuitement six jeux familiaux jusqu’à la fin du 16 août (c’est aujourd’hui). La raison? Tout est pour célébrer la sortie de « nouveaux addons » et pour accueillir le développeur et éditeur Forest Spirits dans la famille.

Si vous possédez ou téléchargez Livre de coloriage – qui est gratuit – sur l’eShop, vous obtiendrez gratuitement les six jeux suivants:

#

Jeu

1

Robonautes

2

Mini golf de poche

3

Mini trains

4

Pas pas – Un Brain Buster

5

Jumping Joe et ses amis

6

Bloc de puzzle

Cette offre couvre l’Amérique du Nord et l’Europe et s’étend éventuellement à d’autres régions (il vous suffira de vérifier). Merci à WoomyNNYes, Northwind et Snatcher pour le heads-up. Allez-vous ajouter l’un de ces jeux à votre menu Switch HOME? Dites-nous ci-dessous.