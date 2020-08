Nintendo

La deuxième vague de mise à jour estivale d’Animal Crossing New Horizons est arrivée plus tôt que prévu. Cette mise à jour a apporté des adresses de rêve, des feux d’artifice et des sauvegardes, ainsi qu’un tapir blond nommé Luna. Bien que nous ne vous jugions ni vous ni personne pour vos rêves impliquant un tapir blond dans une robe blanche, nous vous dirons comment obtenir et quoi faire avec un billet d’échange de cloche de rêve dans Animal Crossing New Horizons.

En ce qui concerne les feux d’artifice, ils apparaîtront tout au long du mois d’août tous les dimanches à 19h00. Il y aura aussi Redd avec sa tombola, alors assurez-vous d’être sur votre île pendant la vitrine des feux d’artifice.

Mais, loin des feux d’artifice et de leurs jolies lumières, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir et quoi faire avec un billet d’échange de cloche de rêve dans Animal Crossing New Horizons.

Comment obtenir un billet d’échange de cloche de rêve à Animal Crossing

Vous obtenez un billet d’échange de cloche de rêve à Animal Crossing New Horizons en partageant votre île de rêve.

Après cela, vous obtenez un billet d’échange de cloche de rêve chaque jour que vous mettez à jour votre île de rêve dans Animal Crossing New Horizons.

Sachez à l’avance que vous ne pouvez mettre à jour votre île en pause qu’une fois par jour.

Pour le mettre à jour, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous:

Allez dormir sur le lit de Luna dans votre maison

Sélectionnez le « Ouais, je veux dormir…. « Option

Et puis cliquez sur le choix «À propos du rêve que j’ai partagé…» lorsque vous répondez à Luna

Après avoir mis à jour votre rêve dans Animal Crossing New Horizons, vous devriez recevoir le billet dans votre boîte aux lettres le lendemain.

Que faites-vous avec un billet d’échange de cloche de rêve à ACNH?

Ce que vous pouvez faire avec un billet d’échange de clochettes de rêve à Animal Crossing New Horizons, c’est le vendre pour 5000 cloches.

The Nooks vous achètera un billet d’échange de cloche de rêve au prix susmentionné, c’est donc un moyen simple de faire du dosh dans Animal Crossing New Horizons.

Certains membres de la communauté ont suggéré que vous pourrez peut-être les échanger contre des articles sur le thème du sommeil, mais – à partir de maintenant – tout ce que vous pouvez faire est de les vendre.

