Une chronique d’opinion sur les bons millionnaires, les mauvais millionnaires, les niveaux de gris et les fanatiques de la marque.

On l’a vu venir: les déclarations de Tim Sweeney il y a quelques semaines, à propos des politiques de partage des revenus d’Apple (dans lesquelles il a assuré que la société Apple «était devenue folle») n’avait pas grand chose à voir avec les intérêts des développeurs d’applications Magasin d’applications ou Play Store; Cela avait à voir avec le pas qu’ils savaient déjà que je prendrais Fortnite avec ses microtransactions et sa tentative d’esquiver, maladroitement et ouvertement, le la dîme à Apple et Google. Surprise! Personne ne l’a jamais dit. Après l’annonce de la réduction permanente du prix des V-Bucks, l’utilisateur peut désormais choisir entre les payer directement à Epic ou les payer à Epic et Apple pour 20% de leur prix en échange de … absolument rien, bien sûr. La stratégie a semblé décousue à Cupertino et ils ont réduit leurs pertes en supprimant Fortnite de la boutique iPhone et iPad. Google a fait de même dans son Google Play Store par la suite.

Mais allons-y par parties … qu’est-ce qui tracasse exactement Epic? Après s’être fait connaître fin juillet une polémique avec un appli gymnases dont Apple voulait prendre une part malgré les circonstances vécues par le coronavirus, Sweeney estime que « Apple n’a pas le droit de prendre un pourcentage des revenus d’une entreprise simplement parce qu’ils ont fabriqué le mobile que les gens utilisent pour accéder au Choses ». A-t-il? En fait ça dépend. Les règles qui vous permettent d’être dans l’App Store et de distribuer votre application sont celles que vous avez acceptées pour être dans la boutique iPhone et iPad. Ce qui est certain, c’est que le cas de l’application des gymnases et Fortnite est différent selon le jour et la nuit, mais cela n’a pas empêché les propriétaires de la bataille royale d’enfreindre les règles du magasin au torero. La réponse après avoir été supprimé de l’App Store Epic? Le mouvement #FreeFortnite et le lancement d’une pub parodiant le légendaire 1984 de l’époque d’Apple et IBM. Ironique, non?

Le truc Apple et IBM était une bataille de millionnaires et maintenant, encore une fois, le truc Epic et iTunes aussiLe seul parallèle que je vois dans la parodie Fortnite avec l’annonce d’Apple de 1984 est qu’Apple et IBM étaient une bataille de millionnaires à l’époque, et maintenant, encore une fois, Epic et iTunes le sont toujours. Ongle proclame libéral avec des accents néo-progressifs qui enchantent les masses, toujours faciles à surprendre quand il y a une controverse. Mais mettons des chiffres sur la table: pour vous donner une idée, on estime que depuis le lancement de Fortnite, l’application iOS a soulevé plus de 1,2 milliard de dollars (34 millions en juillet 2020, en fait) après ses plus de 133 millions de téléchargements. Si Apple coupe 30% des microtransactions qui se produisent dans le jeu à partir de ses appareils, cela signifie qu’il a empoché plus de 360 ​​millions de dollars juste pour être l’intermédiaire entre les utilisateurs de leurs appareils et le jeu free-to-play. Il serait juste de se demander quel aurait été le chiffre sans l’exposition évidente d’être dans l’Apple Store, bien sûr.

Il y a bons millionnaires et mauvais millionnaires dans l’histoire actuelle? Ça dépend. Ce que personne ne pourra retenir contre Epic, c’est qu’il donne l’exemple avec son casting dans son Magasin de jeux épiques même si cela dérange certains amateurs de Vapeur, qui est l’un des plus équitables de l’industrie du jeu vidéo. Encore une fois, qui est le bon gars et qui est le méchant dans la bataille entre les créateurs de Gears of War et Valve? Parce que cela donne le sentiment qu’il y a un quorum clair pour la bonté de Gabe Newell et je ne suis pas si clair. Les développeurs sont-ils clairs? Ou est-ce juste une question d’utilisateurs qui souhaitent continuer à ajouter des jeux à leur Diogènes numériques? Je ne sais pas si c’est une cause qui peut être combattue comme ça, mais ce que je sais, c’est qu’Epic Games a pris la ferme décision de ne pas respecter les termes de service d’Apple et de Google, donc je peux comprendre que les géants américains ont pris un Une décision drastique quant à réduire ses pertes avec Fortnite dans ses magasins.

Mais Antoniochan, êtes-vous sérieusement avec Apple ou Google dans ce différend? Non, pas du tout: il y a des moments où il n’est pas nécessaire de trouver des positions complètement antagonistes pour savoir que ce qu’il y a ici n’est rien de plus qu’un ruse pour sauter les termes d’un fournisseur qui ne souhaite partager ses bénéfices millionnaires avec aucun autre partenaire. On parle d’un jeu, de deux magasins et de trois entreprises qui, au lieu de traiter la polémique avec un certain professionnalisme, sautent dans le vide et mettent en place un cirque dans lequel seuls les clowns manquent. Ce que je trouve étonnant, c’est qu’Epic se déguise en victime dans les circonstances actuelles: cela incite les masses à s’exprimer dans le seul intérêt d’ajouter plus de millions de dollars à leur compte et d’afficher leur FAQ sur le site Web de Free Fortnite.

Je trouve incroyable qu’Epic s’habille en victimeEpic garantit que les utilisateurs de Fortnite sur iOS ils ne pourront pas accéder aux mises à jour à cause d’Apple, allant jusqu’à dire, littéralement, «Apple bloque votre accès aux dernières mises à jour de Fortnite». Peut-être que cela en dit long quand c’est Epic qui a jeté le gant dans le magasin numérique, non? La plus grande erreur? La remise permanente discutable d’une monnaie inventée comme les PaVos: Ils disent sur le web que « tous les joueurs devraient pouvoir choisir leurs fournisseurs de paiement et économiser jusqu’à 20%. Apple n’est pas d’accord! » Puisqu’ils sont chargés d’augmenter et de diminuer la valeur de la monnaie, qu’est-ce qui empêche Epic de rendre progressivement la valeur de sa monnaie jusqu’à nos jours?

En tout cas, je souhaite que la situation actuelle puisse être corrigée avec une répartition plus juste pour les humbles et pas tant pour les millionnaires, car il me semble que de la bougie indigne qui a impliqué ces trois sociétés de capitaux dans le secteur, les indies vont attraper peu, car beaucoup que Spotify et d’autres marques soutiennent la «bravoure» d’Epic. Tous deux sont en passe de jouer dans le grand poulet de l’été: une véritable guerre de millionnaires dans laquelle, comme toujours, seul l’utilisateur Fortnite perd sur iOS et Android.

