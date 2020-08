Demandez à KotakuAsk KotakuKotaku pèse chaque semaine sur une question d’importation. Nous avons des questions et nous avons également des réponses. Quelle est votre opinion?

C’est lundi, et cela signifie qu’il est temps pour Ask Kotaku, le reportage hebdomadaire dans lequel la base de Kotaku intervient sur les questions brûlantes de notre temps. Parfois grave, parfois moins. Surtout, c’est juste une autre excuse pour parler de jeux vidya. Vous en bas?

Cette semaine sur Ask Kotaku: Quel a été le premier jeu qui vous a déçu?

Fahey



Au début des années 80, je sautais sur l’opportunité d’aller avec ma mère à l’épicerie Acme de notre ville, car cela signifiait que j’avais une poignée de quartiers et une bonne demi-heure à jouer à Pac-Man. Il y avait une autre machine près du 7-Eleven en bas de la rue de notre appartement, mais elle avait des brûlures de cigarettes et était souvent collante avec des résidus de Slurpee. Non, j’avais besoin de la machine d’entrée d’épicerie parfaite et impeccable. Cette expérience, déplacer cette rondelle jaune à travers des labyrinthes poursuivis par des fantômes colorés, a fait tout cela [waves arms about indicating 14 years at Kotaku] se produire.

Imaginez à quel point j’étais heureux lorsque j’ai appris que le jeu sortait pour l’Atari 2600 en mars 1982. Imaginez la lueur rouge vif sur le visage de Fahey, neuf ans, alors qu’il s’asseyait devant la télévision dans l’antre de son père. la boîte, et sauté dans la cartouche. Alors imaginez les conneries ci-dessus qui se produisent.

La cartouche Atari 2600 la plus vendue de tous les temps. Ce morceau de cul hideux, blompant, clignotant, scintillant, presque monochrome. Le programmeur Tod Frye a fait de son mieux avec le peu de ressources dont il disposait, mais putain. Donnez-moi K.C. Munchkin! pour l’Odyssey2 tous les jours.

J’ai des reçus.Photo: Alexandra Hall

Alexandra

Avril 1992, et les échelles conventionnelles ne pouvaient pas mesurer mon anticipation pour The Legend of Zelda: A Link to the Past. Le jour vint enfin. J? ai compris! Et je … l’ai fini dans les 24 heures? Bien que ce soit ce dont je me souviens, je ne peux honnêtement pas dire si c’est vrai … Je suis devenu mon propre narrateur peu fiable. Peut-être que Jonathan Frakes peut peser. Mais quelle que soit la durée réelle de ma troisième escapade à travers Hyrule, j’ai été définitivement déçu par la rapidité avec laquelle cela s’est terminé, une déception qui a ensuite coloré mes sentiments sur un match que j’avais jusqu’alors absolument apprécié.

Une déception formative plus aiguë s’est produite un peu plus tard. En tant que grand fan des premiers RPG SNES Final Fantasy II (FF4), j’étais parmi les premiers, sur [checks receipts] 8 octobre 1994, pour débourser 85 dollars farfelus pour sa suite tant attendue, Final Fantasy III (FF6).

Je n’ai pas adoré. FF6 est un bon jeu, et je ressens même assez de nostalgie pour que je prévois une rediffusion avec certains mods. Mais c’était différent d’une manière que je ne m’attendais pas et n’a pas réussi à me donner la même ruée vers l’endorphine émerveillée que son prédécesseur exalté. Peut-être, ai-je commencé à réaliser, investir trop d’enthousiasme dans les événements futurs – et les étouffer dans des attentes difficiles à satisfaire – est une recette pour la déception.

Brian

Au début des années 90, je possédais un CD Sega. J’avais Sherlock Holmes: Consulting Detective, que j’ai apprécié, mais j’ai aussi Kris Kross: Make My Video (je ne possédais pas Marky Mark and the Funky Bunch: Make My Video). Je pensais en fait que je pouvais faire ma vidéo, mais au lieu de cela, le jeu (tel qu’il était) ne me permettait que de découper de vieilles séquences non séquentielles de cow-boys, de danseurs de salon, de voitures sautant en l’air et d’un ours. Il était possible d’ajouter des effets aux images, comme la pixellisation. Cependant, je m’attendais à plus de séquences de Kris Kross pour éditer mon propre clip vidéo.

Je suppose que c’est de ma faute d’attendre plus que ce que le jeu ou la technologie de l’époque pouvait offrir, car tout ce que j’ai fait me semblait pire. Quand j’ai fini de faire la vidéo, je devais m’asseoir là et la regarder, et j’avais inévitablement l’impression que ce que je venais de faire n’était qu’une version foutue de ce qui avait été une vidéo musicale parfaitement fine (voir ci-dessus). Je pense que je n’y ai joué qu’une poignée de fois – même les ports merdiques que j’ai eu quand j’étais enfant avaient plus de temps de jeu que ça!

Ari

Je veux dire Far Cry 5, car aucun jeu ne m’a laissé tomber autant que Far Cry 5. Mais cela altérerait mes souvenirs pour le bien d’un récit, dont on me dit qu’il est irresponsable d’un point de vue journalistique. Non, la vraie première déception est un jeu Capcom 2003 appelé P.N.03. J’étais en troisième année, je pense (peut-être en quatrième), quand il est sorti, à la recherche d’une échappatoire de science-fiction astucieuse contre des intimidateurs qui n’avaient vraiment pas envie d’écouter un gamin weasley parler de la façon dont Groudon est cool. Au lieu de cela, j’ai eu un couloir tiède en niveaux de gris qui était à la fois douloureusement ennuyeux et brutalement punissant. P.N.03 est-il un jeu vraiment difficile? Je ne sais pas. J’avais huit ans! Cela m’a-t-il donné des coups de pied mille fois et m’a appris que, hé, les jeux vidéo peuvent être aussi terne et méchant que la vraie vie? Très certainement. Parlez de la déception d’un appel au réveil.

Zack

J’avais environ sept ans quand j’ai eu une PS1, qui à ce moment-là était déjà en voie de disparition. Mais j’étais un gamin stupide et mes parents savaient que j’aimais les jeux vidéo et que je n’avais pas besoin des derniers. De plus, j’ai eu plus de jeux parce que les anciens étaient moins chers! Quoi qu’il en soit, c’est ainsi que j’ai obtenu une copie de Star Wars: Rebel Assault II sur la PlayStation d’origine. J’ai adoré Star Wars. J’ai adoré les jeux. Cela m’a semblé être un match parfait pour moi!

Faux. Au lieu de cela, j’ai eu un jeu de tir sur rails étrange qui mélangeait l’action réelle et la mauvaise CGI pour créer des niveaux ennuyeux et frustrants que je ne pourrais jamais battre. Je me souviens distinctement d’un nouveau sentiment après l’avoir joué. Avant, ces jeux étaient bons et je les ai joués et appréciés. Ensuite, j’ai joué à ce jeu qui m’excitait, basé uniquement sur la couverture et son lien avec Star Wars, et je n’étais plus heureux. C’est alors que j’ai réalisé que les jeux pouvaient être mauvais, un concept sauvage pour Zack, 7 ans.

Ethan

Le premier jeu que j’ai acheté entièrement avec mon propre argent était Tin Star de 1994 pour la SNES. Je suis entré dans le centre commercial, bordé d’abeilles pour EB Games, et j’ai balayé les étagères jusqu’à ce que je trouve enfin quelque chose que je pouvais me permettre. Tin Star avait l’air coloré, ça avait l’air amusant, et surtout, j’en avais regardé une capture d’écran des dizaines de fois parce qu’elle se trouvait au dos de la boîte de ma SNES. J’avais peut-être huit ou neuf ans à l’époque, ce qui signifiait que je considérais comme un article de foi qu’aucun fabricant de consoles, en particulier Nintendo, ne m’aurait jamais trompé. Si c’était assez bon pour arriver sur la boîte SNES, c’était assez bon pour moi.

Et peut-être que Tin Star n’est pas si mal si vous avez un pistolet léger Super Scope 6. Je ne l’ai certainement pas fait. Sans cela, Tin Star est une galerie de tir à la poubelle où vous déplacez un curseur pour tuer les cowboys avant qu’ils ne vous tuent. Sur ma manette de jeu SNES usée, il a joué comme une poubelle complète.

Pendant environ un jour, j’ai nié à quel point un achat que j’avais fait était mauvais. Ensuite, mon frère aîné a pris une fissure et l’a aussi rapidement abandonnée, ce que personne d’entre nous n’a jamais fait parce que nous n’achetions que quatre jeux par an. Tin Star a été le premier jeu qui m’a jamais fait réaliser que les jeux pouvaient être vraiment mauvais. Ce serait encore à ce jour la pire expérience que j’aie vécue avec un jeu acheté si je n’avais pas à un moment donné également acheté Battlefield Hardline parce que quelqu’un a dit que c’était comme un film de Michael Mann (ce n’était pas le cas).

Oof, celui-ci fait toujours mal. Capture d’écran: Square Enix

Riley

Avant, je n’avais qu’un ordinateur portable de jeu, qui s’est brûlé à cause d’un défaut de conception en 2013. Pour mon anniversaire, mes amis ont tous mis en commun leur argent et leur expertise pour m’aider à construire mon premier PC de jeu. Nous nous sommes penchés sur les pièces et les spécifications, et c’était tellement excitant de demander «puis-je exécuter ceci?» à « Quels jeux est-ce que je veux exécuter? »

J’ai construit mon PC en pensant à deux jeux à venir: Watch Dogs et le Thief redémarré. (Sims immersifs! Stealth!) Aucun des deux jeux n’a bien marché avec les critiques, Thief en particulier, ce qui m’a donné une pause. Mais j’ai persévéré, achetant Thief et me sentant déterminé à en tirer le meilleur parti. Je n’ai pas été loin; cela ressemblait à un demi-jeu furtif, sans l’expérimentation et la liberté qui m’ont attiré vers des favoris comme Dishonored et Deus Ex: Human Revolution. Ces jours-ci, un jeu furtif décevant serait exactement cela, mais à l’époque, c’était un achat de gros jeu soigneusement budgété et le principe directeur de toute ma configuration. Je m’en voulais. J’étais en colère contre ça!

Parfois, je pense à le terminer, juste pour être sûr que je ne l’aime pas autant que moi, mais je pense que mon PC est mieux utilisé sur des jeux qui ne me décevront pas autant. (Je n’aimais pas beaucoup Watch Dogs non plus.)

Image: Square Enix

Cendre

En réfléchissant à ma réponse, j’ai réalisé que je n’étais généralement pas «déçu» dans les jeux. La déception contredit une attente qui n’a pas été satisfaite, et je ne me fixe généralement pas d’attentes pour les jeux vidéo. Sauf pour Kingdom Hearts.

Kingdom Hearts possédait mon cul depuis le moment où j’ai vu la publicité «Simple and Clean» à 16 ans. J’avais une étagère remplie de jeux Final Fantasy juste à côté des cassettes VHS de Disney – un jeu qui les combinait? Tuh. Dis moins. Kingdom Hearts II est sorti ma première année d’université. J’ai renoncé à acheter un manuel pour pouvoir en avoir assez pour ce jeu, ainsi que le guide de stratégie BradyGames et l’assurance de protection de disque. J’étais moins enthousiasmé par le reste des jeux de l’univers de Kingdom Hearts, en grande partie parce que je ne possédais pas les consoles nécessaires pour y jouer (en particulier Birth By Sleep sur PSP). J’ai raté ces jeux et au moment où ils ont été compilés pour la PS4, j’étais plus âgé et je me souciais un peu moins. J’attendais simplement que KH3 me surprenne sans voix avec ses personnages, son histoire et sa musique comme l’ont fait ses deux prédécesseurs.

Ensuite, ce n’a pas été le cas. C’était une erreur de jouer à ce jeu sans jouer aux 623 000 jeux qui se situaient entre KH2 et KH3, même si j’ai beaucoup consulté des vidéos explicatives et mes amis qui étaient profondément dans la tradition de KH. Les histoires m’ont dépassé la tête et les mondes m’ennuyaient. Congelé? Ew. Je n’ai pas pu le finir. Ce n’était tout simplement pas ce que j’espérais.

Ian

Je peux ignorer beaucoup d’atrocité dans un jeu s’il y a un petit détail ou une bizarrerie de gameplay que j’apprécie particulièrement. C’est pourquoi Beast Wars: Transformers, sorti sur PC en 1998, reste un souvenir si traumatisant pour moi. Il a fallu quelque chose que j’aimais et je l’ai massacré au point que même le matériel source ne pouvait pas le sauver à mes yeux.

Alors que Beast Wars: Transformers avait tous les ingrédients d’un jeu terrible – contrôles bâclés, graphismes affreux, un mépris total pour fournir au joueur quelque chose qui ressemble à du plaisir – son plus grand péché doit être la façon dont il a traité les transformations éponymes. Dans l’émission de télévision, les formes animales des Transformers étaient tout aussi importantes que leurs formes robotiques car elles les protégeaient d’Energon, dont le rayonnement ferait frire même le plus fort Maximal ou Predacon. En tant que tels, les personnages devaient souvent résoudre des problèmes sans utiliser d’armes.

Mais le jeu Beast Wars jette tout cela par la fenêtre. Oui, Energon est présent et, oui, la forme de bête de votre personnage le protégera de succomber à son influence, mais c’est tout. Il n’y a aucun moyen d’attaquer sous forme de bête et la transformation donne rarement à un personnage accès à une nouvelle compétence ou capacité. c’est vraiment juste là comme une distraction bon marché pendant que votre résistance Energon se recharge. Inutile de dire que j’étais dégoûté et que je n’ai jamais donné à Beast Wars: Transformers plus de temps de jeu au-delà des terribles 15 minutes qu’il avait déjà volées.

Reconstitution dramatique. Capture d’écran: MobyGames / Kotaku

Stephen

Je ne peux pas jurer que Super Punch-Out !! a été le premier match qui m’a déçu. Il y a peut-être eu quelque chose de mauvais sur notre Odyssey2, et je suis sûr que les aventures de Bayou Billy sur NES n’étaient pas aussi excitantes que je m’y attendais. Mais Super Punch-Out !! m’a donné cette piqûre spéciale d’être un jeu qui, à la première pression sur un bouton, ne valait pas vraiment l’argent que j’ai payé.

Les jeux auxquels j’ai joué dans mon enfance étaient des cadeaux de mes parents. À quel point pourrais-je vraiment être déçu en eux? Mais Super Punch-Out !! … J’ai payé 60 $? 70 $? Je ne me souviens pas. Les jeux SNES coûtent donc très cher! Mais je l’ai payé avec mon propre argent de mon propre travail que j’ai travaillé les vendredis pendant ma deuxième année à l’université, et ce jeu semblait nul. Barres de santé dans mon Punch-Out? Je me souviens que cela me dérangeait vraiment. Le jeu ne ressemblait tout simplement pas à l’original de la NES et je n’en voulais rien.

Je l’ai acheté à une chaîne d’électronique de New York aujourd’hui disparue appelée Nobody Beats The Wiz, mais ils ne l’ont pas repris même si j’essayais de le retourner deux heures après l’avoir acheté. C’était hors de la pellicule rétractable, ont-ils dit. Alors je l’ai amené dans un magasin de jeux d’occasion et leur ai dit mon problème, en espérant qu’ils me donneraient de l’argent décent pour cela. Ils ont emmené le jeu dans une arrière-boutique et il est ressorti emballé sous film plastique. Tenez, ils ont dit, ramenez-le au magasin maintenant. Je l’ai ramené au Wiz. J’ai eu un remboursement du Wiz. J’ai battu le Wiz. Ce n’était donc pas entièrement décevant.

Et vous?

Kotaku a pesé, mais que pensez-vous? Quelle a été votre première grande déception de jeu? La conversation se poursuit ci-dessous, alors dites-vous. Nous vous verrons dans les commentaires et nous serons de retour lundi prochain pour affronter un autre sans aucun doute ringard.