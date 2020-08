Avec la sortie récente de Paper Mario: Le roi de l’origami, la série Paper Mario compte désormais six entrées importantes.

Tout a commencé avec l’original Mario de papier sur Nintendo 64, avant de passer à la GameCube avec le célèbre Paper Mario: la porte millénaire. Cela a été suivi de Super Paper Mario sur Wii avant que la série ne fasse un petit détour portable sur 3DS avec Paper Mario: Étoile d’autocollant. Finalement, Tâche de couleur a apporté une touche de pigment à la Wii U, ce qui nous met à jour avec le dernier jeu sur Switch. Avec le 20e anniversaire imminent de la série, nous avons pensé que c’était le moment idéal pour vous demander à des gens adorables d’évaluer les jeux Paper Mario pour savoir où se trouve The Origami King et lequel vous pensez être le meilleur absolu.

Vous trouverez ci-dessous les six jeux Paper Mario, ainsi que le crossover Mario & Luigi Mario & Luigi: Bourrage papier. Les utilisateurs enregistrés de Nintendo Life peuvent cliquer sur les étoiles et noter tout (ou tous) des jeux sur 10. Si vous avez déjà noté ces jeux – excellent! – vous pouvez simplement vous lever. Vous ne devriez pas avoir besoin d’utiliser la barre de recherche avec seulement sept jeux, mais elle est là si vous détestez vraiment, vraiment le défilement.

Tout comme nos sondages sur la plateforme Top 50, le classement qui en résulte (que nous publierons très prochainement) sera créé à partir de la base de données de NL User Ratings et est donc fluide et sujet à changement même après sa publication. Donc, si vous êtes au milieu d’un jeu Paper Mario et que vous ne voulez pas encore le noter, pas de soucis – vous pouvez ajouter votre score à tout moment dans le futur et cela comptera et influencera potentiellement l’ordre.

Assez parlé! Nous avons récemment examiné de manière plus approfondie la série que nous vous recommandons de consulter. Pour l’instant, cliquez simplement sur les étoiles ci-dessous pour noter les jeux auxquels vous avez joué …

Évaluez chaque jeu Paper Mario:

Cliquez sur les étoiles ci-dessous pour évaluer sur 10 chaque jeu Paper Mario auquel vous avez joué:

Merci pour la note! Nous découvrirons les résultats très bientôt, mais rappelez-vous: tout comme notre plateforme Top 50s, la liste ici est fluide, donc même si vous manquez de voter avant que les résultats ne soient révélés, vous pouvez toujours influencer le classement après la publication.