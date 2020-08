Sur PC, nous pouvons trouver toutes sortes de services pour jouer, mais Steam est sans aucun doute le lieu qui accueille le plus de joueurs au quotidien. Rien d’étrange en revanche si l’on prend en compte les milliers de jeux que la plate-forme Valve héberge et bien sûr ses offres constantes, avec une mention spéciale de ceux disponibles à des moments comme l’été, Noël ou des occasions spéciales comme Halloween, entre autres.

Ces caractéristiques ont conduit Steam à devenir le lieu idéal pour jouer sur PC. Rien que nous ayons un PC moyennement décent pour jouer et tirer le meilleur parti du lancer des offres et des ventes nous pourrons remplir notre bibliothèque à pas de géant.

Sans aller plus loin, si vous êtes sur Steam depuis quelques années, vous avez probablement des dizaines et des dizaines de jeux vidéo à votre actif, profitant à la fois des offres Steam et d’autres également disponibles sur des sites Web tels que HumbleBundle. Mais vous êtes-vous déjà demandé combien vaut vraiment votre collection de jeux vidéo Steam?

Il existe une méthode très simple pour connaître le coût total de votre bibliothèque, pour celle de montrer à des amis la valeur de votre compte. Dans votre accès au profil Steam «Historique des achats» via les paramètres de compte. Ici, vous aurez une ventilation complète de tout ce que vous avez dépensé sur Steam depuis la création du compte, chaque centime et chaque euro. Additionnez combien vous avez dépensé et soyez étonné du montant d’argent, ou non, que vous avez investi dans l’extension de votre bibliothèque de jeux sur PC.